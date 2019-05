Els estudiants de l’IES Riu Túria porten a la Fira Aèria el dron que han creat aquest curs

Connect on Linked in

Les iniciativa, finançada per l’Ajuntament, està pensada com a mecanisme de control d’abocaments al Parc Fluvial

Els estudiants de l’IES Riu Túria de Quart de Poblet han utilitzat el seu talent per a construir un dron que han pensat com a eina eficaç en el manteniment i preservació del Parc Natural del Túria. Es tracta de la seua aportació al projecte educatiu La Fira Aèria, en el qual participen per primera vegada i que aquest curs celebra la seua V edició.

El Parc Natural del Túria posseeix la màxima protecció que contempla la Llei d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. És un important corredor biològic i, encara així, no està lliure de problemes com la contaminació o la falta de neteja a conseqüència de l’acció humana. Entre les problemàtiques existents estan els abocadors incontrolats que s’ocasionen. A aquesta causa han dedicat la seua creació els estudiants de l’IES Riu Túria, situat al costat de les riberes del riu.

El dron estarà proveït d’una càmera i altres components electrònics que serveixen per al control i vigilància dels abocaments tant en el riu com al parc natural, en general. Per a dissenyar-ho, s’han reunit amb agents socials que els han ajudat i aportat idees sobre la construcció i utilitat del dron.

El projecte va començar al novembre amb la formació del professorat que s’ha implicat en ell i compta amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Quart de Poblet, dirigida per Cristina Mora, que ha impulsat i finançat la iniciativa.

Precisament hui, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València (ETSE), a Burjassot, ha acollit hui l’esdeveniment educatiu La Fira Aèria, MOMO i Programa la teua obra. Tres projectes d’innovació educativa que durant tot el curs acadèmic s’han desenvolupat en centres educatius de secundària de València i Castelló. Participen més de 1.000 estudiants, entre ells, els xics i xiques del Riu Túria, que ha tingut a la seua disposició

un espai expositiu on compartir les seues idees i visions de futur a través de posters, estands, presentacions orals, vídeos i demostracions de vol.

La Fira Àrea té com a objectiu que els estudiants aprenguen a construir, configurar i volar un dron al qual han d’aplicar-li una fi social o mediambiental que resolga una situació de l’entorn més immediat als estudiants

MOMO és un projecte educatiu de creació de curtmetratges d’animació en Stop Motion a través d’Impressora 3D i electrònica digital, i Programa la teua obra consisteix en la realització d’un curtmetratge en el qual apareix, com un actor més, un robot humanoide que prèviament els estudiants han hagut d’aprendre a programar.

Les tres propostes són projectes del Caleidoscopio, start up de la Universitat Miguel Hernández i compten amb la col·laboració de Alioth Art i Ciència, l’Escola Politècnica Superior d’Alacant, la Universitat de València, la pròpia Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat Autònoma de Madrid, el Centre de Formació de professorat de la Conselleria d’Educació (CEFIRE) i el Centre Territorial d’Innovació i Formació de Conselleria Educació Madrid (CTIF).

Els projectes realitzats per l’alumnat participant no necessàriament es posen en pràctica sinó que constitueixen un laboratori d’idees, una llavor perquè els estudiants entenguen i aprenguen la tecnologia més innovadora com un mitjà a la disposició de la societat i no solament com a objecte de consum. Un futur on tecnologia i societat vagen de la mà.