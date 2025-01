Els experts aposten per solucions que minimitzen futurs episodis torrencials en la recuperació del Parc Natural del Túria després de la DANA

Apunten que cal dissenyar una cartografia que servisca de base per a “donar al riu el que és del riu” i evitar una catàstrofe com la viscuda.

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha acollit la primera sessió d’una jornada itinerant organitzada per la Universitat de València.

Els experts que s’han reunit a l’Ajuntament de Quart de Poblet, on s’ha desenvolupat la primera sessió de la jornada itinerant “El Parc Natural del Túria va nàixer de les seues cendres, 30 anys després renaixerà del fang de la DANA”, han coincidit en la necessitat d’apostar per solucions que ajuden a recuperar i minimitzar les conseqüències de futurs episodis torrencials.

La jornada, organitzada per la Universitat de València, a proposta de la Coordinadora en Defensa dels Boscos del Túria, es desenvoluparà fins a juny en Quart de Poblet, Manises, L’Eliana, Riba-roja de Túria, Vilamarxant i Pedralba. En aquesta primera sessió, el denominador comú de les intervencions ha sigut l’alerta sobre la amenaça real que suposa el canvi climàtic.

La catedràtica de Geografia, María José Estrela Navarro, ha assenyalat que “he llegit algun titular de premsa que indicava que el nou rècord de temperatura en 2024 espanta la ciència, i la veritat és que es queden curts. He volgut mostrar les evidències del canvi climàtic al nostre territori perquè fa molt de temps que està ací i ja estem veient-ne les conseqüències. Les hem vist, per desgràcia, amb la DANA. Només observant com es comporta el clima és suficient per deixar de ser negacionista.”

Per la seua banda, el catedràtic de Microbiologia i Ecologia, Javier Armengol Díaz, ha volgut explicar “què és un riu com a ecosistema, quin és el seu funcionament i la seua importància. A més, cal reflexionar sobre les conseqüències d’aquest tipus d’avingudes que, desgraciadament, seran cada vegada més freqüents. El riu Túria es regenerarà a poc a poc, però cal que ajudem entre tots. La primera cosa que caldria fer és treballar en la replantació de la ribera.”

També ha intervingut l’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, per a “posar el focus en el riu Túria que ha patit les conseqüències de la DANA del 29 d’octubre. Es va desbordar a l’altura de Quart de Poblet i va causar nombrosos danys. La reconstrucció passa per recuperar el nostre entorn natural més emblemàtic i hem de fer-ho pensant en el futur, en què això pot tornar a passar i en totes les conseqüències que comporta el canvi climàtic.”

Mora ha assenyalat que els efectes de la DANA a Quart de Poblet han sigut quantiosos i molt delimitats a determinats espais geogràfics: tota la zona del polígon industrial de Ciutat Mudeco, la zona rústica que limita amb l’A3 i, per descomptat, el parc natural del Túria. L’alcaldessa ha fet referència a la quantia de les pèrdues, que s’han estimat en 21,5 milions d’euros en l’última reunió dels municipis vinculats al Parc Natural del Túria. Malgrat això, la principal preocupació de l’Ajuntament és la pèrdua social que comporta: els quilòmetres d’horta, la contaminació del llit amb vehicles, canyes i objectes arrossegats per l’aigua, la vegetació desapareguda i la qualitat de vida que donava aquest pulmó verd als valencians i valencianes.

La taula redona ha estat moderada pel catedràtic de Química Analítica, Ángel Morales-Rubio, qui ha destacat que “es compleix el 30è aniversari de l’incendi del Parc Natural del Túria, d’on va sorgir. Malauradament, la DANA ha sigut desastrosa, ha destrossat el parc fluvial, la via ciclista i la senda per a vianants que existia. És necessari conscienciar que l’Albufera és un dels parcs naturals afectats, però el Parc del Túria també ha patit greus conseqüències.”