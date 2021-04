Els fanals de la plaça del Regne seran substituïts per altres amb estètica moderna i tecnologia led

Print This Post

Des de la Regidoria de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira es continua treballant per tal d’aconseguir una ciutat més sostenible, on el seu impacte energètic vaja disminuint amb cada intervenció de millora.

La il·luminació de la plaça del Regne serà substituïda gràcies al Pla d’Inversions 2020-2021 de la Diputació de València.

El canvi dels 14 fanals de la plaça del Regne no tindrà cap cost per a les arques municipals, ja que els prop de 33.000 euros de cost estan assumits per la Diputació.

«Augmentarem dos metres l’altura dels fanals per a fer possible que sobrepassen els arbres i així aconseguir una millor il·luminació. Amb una altura de cinc metres els nous fanals tindran una estètica semblant als de les avingudes confrontants dels Sants Patrons i la Hispanitat, a més d’utilitzar la tecnologia led, amb la qual cosa es millorarà tant l’estètica com l’enllumenat d’esta cèntrica plaça d’Alzira», ha manifestat Fernando Pascual, regidor de l’àrea de Serveis Urbans.