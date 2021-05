Els ficus monumentals de la Gran Via Marqués del Túria han sigut sotmesos a treballs de poda

Connect on Linked in

Durant el mes d’abril passat, tècnics de l’Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars han efectuat les tasques de poda i manteniment

El balanç del mes d’abril del Servici Municipal de Jardineria Sostenible i renaturalització de la Ciutat ha estat protagonitzat per la poda dels ficus monumentals de la Gran Via del Marqués del Túria. El vicealcalde i regidor delegat d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha informat sobre les actuacions realitzades tant per l’OAM Parcs i Jardins Singulars, com per les contractes de manteniment de jardins.

Les labors en les diferents zones enjardinades de la ciutat estan repartides entre l’Organisme Autònom, i les empreses contractistes que actuen respectivament en les zones Nord (FCC Medi Ambient SAU) i Sud (SAV S.A.) de la ciutat. A més de cobrir les necessitats ordinàries de manteniment dels seus jardins assignats, l’OAM Parcs i Jardins Singulars s’ha encarregat de la referida poda dels ficus monumentals de la Gran Via Marqués del Túria, i ha dut a terme també tasques de plantació d’arbustos en jardineres de la plaça del Portal Nou, poda d’arbustos en la mitjana central del carrer Almassora, i plantació d’arbustos en les jardineres situades enfront del col·legi Pureza de María del Grau.

Així mateix, durant el mes passat, el personal d’este organisme va dur a terme altres tasques de manteniment, com ara pintar de jardineres del Centre Històric, la instal·lació de gronxadors per a menors de 3 anys al Parc de Malilla, i la reparació de l’empedrat del carrer Vicente Zaragozá. A més de tot això, es va continuar realitzant el seguiment i control d’obres en espais gestionats per l’OAM, com la reforma del Parc Oest i la construcció del bosquet sostenible al costat de Parc de Benicalap.

LES ACTUACIONS EN LA ZONA NORD

Quant al balanç de treballs realitzats per les contractes, en la zona Nord s’han realitzat un total de 941 actuacions en arbratge (872 estrictes de poda) al llarg del mes d’abril, que inclouen la poda, l’abatiment, retirada d’arbres caiguts i retirada de restes vegetals de la via pública. Cal tindre en compte que ha sigut un mes sense fenòmens meteorològics adversos d’intensitat, per la qual cosa només s’han comptabilitzat quatre arbres caiguts.

A l’abril s’ha donat per finalitzada la campanya de poda de lagunaries, i s’ha iniciat la de tarongers i aligustres, a causa de la bona brotada d’esta primavera, i perquè la copa genera nombroses interferències amb les propietats públiques i privades. Això ha portat a suspendre temporalment la campanya de revisió, poda de formació i manteniment de tutors de l’arbratge plantat durant la campanya ‘Una València més verda’ i altres projectes de reurbanització de carrers, per a poder destinar els mitjans a la campanya de tarongers. Els treballs d’esta campanya es reprendran l’última setmana de maig.

S’han dut a terme actuacions de poda d’arbratge en carrers complets, com a Caravel·la, Motilla del Palancar i Peníscola (tarongers); Bilbao i Palància (lagunaries); plaça del Músic Albéniz i carrers Félix del Riu, Sant Josep de Pignatelli i Gayano Lluch (aligustres); carrer Córdoba (lledoners); i carrers Peris Celda i En Guillem Ferrer (espècies variades). Tal com ha explicat el vicealcalde i delegat d’Ecologia Urbana, s’ha avançat a abril la campanya de poda de datileres, ja que es recomana podar esta espècie quan el fruit acaba de quallar per a evitar la caiguda de dàtils al sòl, així com alleujar de pes la corona de les palmeres.

Quant a les labors de manteniment de jardins, s’han realitzat les labors de cava, birba i desbrossament en 118 espais enjardinats així com labors de poda i retallada de vegetació en 89 jardins. També s’ha procedit al condicionament i aportació d’esmena orgànica en la illeta enjardinada entre les avingudes de Burjassot i Dr. Peset Aleixandre, i als Jardins del Real (en la zona del Laberint). Així mateix, s’ha procedit a la sega i retallada de ribes en gespa en 152 espais enjardinats dels barris de Campanar, Tendetes, El Calvari, Sant Pau, Marxalenes, Morvedre, Trinitat, Sant Antoni, Exposició, Mestalla, Jaume Roig, Ciutat Universitària, El Grau, Cabanyal-Canyamelar, La Malva-rosa, Beteró, Aiora, La Creu del Grau, Camí Fons, Penya-Roja, L’Illa Perduda, Ciutat Jardí, L’Amistat, La Carrasca, Benimaclet, Camí de Vera, Els Orriols, Torrefiel, Sant Llorens, Benicalap, Ciutat Fallera, Massarrojos i Benimamet

Quant a la plantació d’arbratge en jardí, s’han plantat 38 exemplars per a la millora dels espais verds de les següents vies urbanes: avinguda de Campanar i adjacents, plaça de Pablo Picasso i adjacents, avinguda Tamarindes, Passeig de l’Albereda, avinguda de Blasco Ibáñez, carrers de Juan Regla i J.J. Domine, plaça Església dels Àngels, carrers Gran Canària i Arquitecte Guastavino, plaça del Botànic Robillard, carrer de José Aguilar, plaça d’Asensio Magraner, carrers Pere II El Cerimoniós-Municipi de la Roda, Campoamor, avinguda de Valladolid, places de Nelson Mandela i de José María Trenco, i els carrers Alfauir, Fra Francisco Cabezas, Luis Martí Alegre, Amics del Corpus, i Manuel Meliá Fuster. A més, s’ha reposat la vegetació mitjançant la plantació en 18 unitats de jardineres de diversos carrers del barri de Benimaclet.

Juntament amb tot això han continuat els treballs de seguiment de la plaga del ‘morrut roig’ (Rynchophorus ferrugineus) de les palmeres, mitjançant la xarxa de parany dissenyada per al seu monitoratge i realització de tractaments curatius. I s’han dut a terme tractaments fitosanitaris en Citrus aurantium, Jacaranda mimosifolia, Eucalyptus, Cercis siliquastrum i rosers de diversos emplaçaments viaris i espais enjardinats. Finalment, s’ha procedit a la reparació d’incidències en les instal·lacions de la xarxa de reg (en un total de 28 espais enjardinats), i s’han dut a terme 89 intervencions sobre elements d’obra civil en 34 espais enjardinats i 26 emplaçaments d’arbratge viari.

LES ACTUACIONS EN LA ZONA SUD

Quant a les actuacions en la zona Sud, s’ha efectuat poda en 459, encara que les actuacions més representatives de poda en arbratge ascendeixen a 333 unitats, que corresponen als carrers Escultor Frechina (20 actuacions), Fra Junípero Serra (87 actuacions), Marqués de Zenete (28 actuacions) o Campos Crespo (13 actuacions), entre altres. Segons la informació facilitada des de l’empresa responsable de les actuacions, s’han atés aproximadament uns 49 avisos urgents; i al llarg del mes, els treballs de control de vegetació s’han dut a terme en els districtes 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 i 19.

Quant a la plantació d’arbratge durant este mes, han sigut 31 unitats, que s’han efectuat als carrers San José de la Muntanya, Benidoleig-Cullera, Sant Vicent Màrtir, Beata Inés, Sorní, Santíssim Crist de la Salut, Escultor José Capuz, Erudit Orellana i l’avinguda del Doctor Waksman. Finalment, s’han realitzat dos passades de reg a tot l’arbratge de recent plantació i del projecte ‘Una València més verda’.

A més, durant el mes d’abril, la concessionària ha efectuat 387 actuacions de manteniment: 147 de lampisteria i reg, 82 de mobiliari, i 85 d’obra civil. Els principals treballs executats a nivell vegetal són la birba, retallades de tanques, poda d’arbustos i sega, la qual cosa se suma a les tasques ordinàries de manteniment del mobiliari urbà, jocs infantils, obra civil, revisió de xarxes de reg, neteja de les àrees de joc, desinfecció setmanal de les àrees de socialització canina, neteja de fonts ornamentals i tractaments fitosanitaris. També s’ha actuat en les unitats enjardinades vinculades al viari com ara rotondes, platabandes, illetes, mitjanes i jardineres.

Cal ressenyar els tractaments fitosanitaris als jardins i alineació d’arbratge viari de la zona sud de la ciutat, en els quals s’han efectuat 73 actuacions i la desinfecció i col·locació de cartells, amb les recomanacions d’ús, en les àrees de jocs infantils instal·lats en la zona sud per la situació d’emergència sanitària generada per la covid 19.

Quant al Pla de Millora i Foment de la Biodiversitat, s’han portat a terme les labors de sega corresponents, en la totalitat de les superfícies incloses en este Pla, així com el reg i monitoratge de l’evolució de la biodiversitat en les superfícies de prats convencionals transformats en prats naturalitzats.

Finalment, s’han realitzat labors de manteniment en grans àrees d’unitats enjardinades com avingudes del Cid, Ramón y Cajal, Antic Regne, i Jacinto Benavente, Bulevards ronda sud (avingudes Tres creus, Fernando Abril Martorell, Antonio Ferrandis, i Dr.Tomás Sala), Pai Moreres, Pai Malilla, Pai Patraix, Sociópolis i jardins de gran superfície com Creu Roja, Wangari Maathai, Rambleta i avinguda Germans Maristes. També s’intervé en jardins del centre històric com ara Parterre, Glorieta, Don Joan de Vilarrasa, Casa de la Cultura, plaça de la Reina, plaça de l’Ajuntament, Plaza Jesús Maroto i González, plaça Centenar de l’Emploma, Carrer Pou, plaça Vicente Iborra; com en places i jardins de barri: Alameditas de Serrans, Gran Via Germanies, Carrer Pelayo, Porta la Mar, Carrer Centelles, places de Nàpols i Sicília, Amèrica, Vannes i Doctor Berenguer Ferrer, carrers Alcàsser, Enguera, Nou Moles, Roig de Corella, Tomás de Villarroya, Arquebisbe Olaechea, Salvador Perles, plaça Alquería dels Balcons, plaça Benimarfull, plaça Pedagoga Raquel Paya, carrers Archena-Yatova, Pintor Joan Miró, Ismael Blat, avingudes. Ausias March, Professor López Piñero, plaça Poeta Badenes, Poeta Cervera i Grifol, av. de laPlata, av. Amado Granell Mesado, carrer Piverot, plaça Mayor de Pinedo, carrer Mossen Cuenca, Carrera del Riu(Pinedo), carrers Santa Pola, Manuel de Carboneres, plaça Enrique Granados, carrer Alqueria Benlloch, i places Pedagoga Raquel Paya, Patraix i Huerto Senabre, entre altres.

OBRES DEL SERVICI DE JARDINERIA

Finalment, el balanç corresponent al mes d’abril recull les obres del Servici de Jardineria. Actualment s’estan executant les actuacions de Remodelació del Jardí de la plaça Manuel Granero (amb una superfície de 7.445 m², un pressupost adjudicat de 464.000 €, i un termini d’execució de 5 mesos); la remodelació del jardí del carrer Manuel Simó (superfície de 690 m², pressupost de 102.738,86 €, i un termini d’execució de 2 mesos); nou jardí en Benicalap (avinguda de Joan XXIII, amb una superfície de 2358,11 m², un pressupost de 317.531,46 €, i un termini d’execució de 4 mesos); Pèrgola Malilla (superfície de 127,48 m², pressupost de 48.946,76 €, i un termini d’execució de 2 mesos); i remodelació del jardí de la plaça de Calabuig (superfície de 440,81 m², pressupost de 21.450,88 €, i un termini d’execució d’1 mes).