Els gabinets de comunicació de les universitats espanyoles es reuneixen a la Universitat de València

Entre el 6 i el 8 de novembre, l’Associació de Professionals de Gabinets de Comunicació de les Universitats Espanyoles, públiques i privades (AUGAC) es reuniran a la Universitat de València en les jornades formatives que realitzen cada any. El lema triat per a aquesta trenta-unena edició és ‘Nous escenaris per a la comunicació universitària, metamorfosi digital i revolució feminista’.

Durant dos dies, els professionals que desenvolupen la seua activitat en serveis o àrees de comunicació institucional i gabinets de premsa de les universitats i centres d’investigació abordaran, d’una banda, cap a on es dirigeix la comunicació davant el fenomen de la digitalització amb els límits i implicacions que comporta, i, de l’altra, analitzaran el paper de la comunicació universitària en la revolució feminista. Les conferències, taules redones i tallers es desenvoluparan a la

Universitat de València, al Centre Cultural La Nau (dijous 6 de novembre) i al Taller d’Audiovisuals (divendres, 7 de novembre).

Metamorfosi digital i revolució feminista

La inauguració de les jornades tindrà lloc al Paranimf, el dijous 7 de novembre, a les 9.30 hores. Hi intervindran Joaquín Aldás, vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació, Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Esport, i Pedro Ugarte, president de l’Associació de Professionals de Gabinets de Comunicació de les Universitats Espanyoles, públiques i privades (AUGAC).

A les 10 hores, la directora de la publicació ‘La Marea’, Magda Bandera, premiada amb el guardó Prensa Mujer 2017, impartirà un taller pràctic amb el títol ‘Comunicar amb perspectiva de gènere’.

A continuació, a les 11.45 hores, Joan Enric Úbeda, director del Gabinet de la Rectora, de Màrqueting i de Comunicació Institucional, presentarà el primer panel de comunicacions, en el qual intervindran Enrique Bigné, catedràtic de Màrqueting de la Universitat de València, amb la ponència ‘Màrqueting i realitat virtual, una investigació sense fronteres?’, Alicia García Ruiz, la professora de filosofia contemporània de la Universitat Carles III de Madrid, que analitzarà els perills del dadisme, i el periodista de la Universitat de València Manuel Peris, que parlarà sobre ‘Periodisme, internet i drets humans’.

Per acabar el matí, a les 13.30 hores, se celebrarà la taula redona titulada ‘Informar amb perspectiva de gènere’, en què participaran Lidia del Canto, directora del diari Levante-EMV, i les periodistes Remei Castelló (Universitat de València) i Anna Gimeno, coautores del ‘Manual d’estil per a tractament de la violència masclista’.

D’altra banda, el dia 8 de novembre les jornades començaran a les 10 hores, al Taller d’Audiovisuals de la Universitat de València. Al llarg del matí es farà un taller de producció de continguts universitaris transmèdia, que serà impartit per John Ospina, professor a la Universitat de Guadalajara (Mèxic).

Després de la formació, a les 13.30 hores, Ana Jesús López Díaz, directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de la Corunya i presidenta d’AMIT-Gal, el node gallec de l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues, oferirà la conferència de cloenda amb el títol ‘La perspectiva de gènere en la docència, la investigació i la divulgació’.

La cloenda de les jornades, que tindrà lloc a les 14 hores, estarà presidida per Maria Vicenta Mestre, rectora de la Universitat de València.

Sobre AUGAC

AUGAC és l’Associació de Professionals de Gabinets de Comunicació de les Universitats Espanyoles, públiques i privades, i Centres d’Investigació. Els orígens de l’associació es remunten a unes jornades sobre mitjans i comunicació, celebrades a la Universitat de les Illes Balears el 1985, any en què AUGAC es va fundar. Aquestes jornades han tingut continuïtat, cada any, en diferents reunions formatives.

AUGAC agrupa professionals que desenvolupen la seua activitat en serveis o àrees de comunicació institucional i gabinets de premsa de les universitats i centres d’investigació espanyols. La seua finalitat és projectar els temes universitaris, culturals i cientificotecnològics cap a la societat mitjançant la utilització de totes les disciplines i canals de comunicació existents. Un del seu objectius més importants és vetlar perquè l’exercici professional dels seus associats es realitze en condicions d’independència i objectivitat, ja que la seua missió és transmetre, amb transparència, les activitats universitàries a la societat de l’entorn.