Els gamers d’Alzira junts durant tota la nit

Alzira viu una maratoniana nit GAMER



Per segon any consecutiu Alzira viu la nit més gamer de l’any , una maratoniana jornada que ha convertit el gimnàs de l’Institut Rei Jaume d’Alzira, en una sala en la qual desenes de joves han gaudit de les ultimes novetats en jocs de consola, han pogut compartir estratègies, tàctiques i fins i tot per fi coincidir en persona en alguns dels grups gamers



Una iniciativa que arribava per part dels mateixos usuaris com a petició per Alzira, i que l’Ajuntament i la Regidoria de Joventut no ha dubtat en concedir per segon any consecutiu amb més hores de joc, i una sala molt més gran

Els pares han pogut acompanyar en tot moment els seus fills, per tal de complir amb un dels objectius de l’esdeveniment que és el de fe un control, de tots els jocs, temàtics i respectar que cada jugador tinguera el joc corresponent a la seua edat