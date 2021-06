Els ‘Gay Games 2026’ de la Comunitat Valenciana una aposta

Print This Post

La Comunitat Valenciana no escatimarà esforços perquè la candidatura de València com a seu dels ‘Gay Games 2026’ siga “un èxit” i, si resulta finalment triada, per a convertir estos jocs esportius en una referència internacional.

El president ha participat en l’acte de presentació de la ciutat de València com a candidata a seu dels ‘Gay Games 2026′, una trobada que s’ha celebrat en l’edifici Veles e Vents de la capital i al qual ha assistit també el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà.

Puig ha assenyalat que el seu impacte impacte econòmic reportarà importants beneficis.

Una candidatura que reforçarà davant el món la imatge d’obertura, inclusió i acceptació de la diversitat de la nostra Comunitat.