Els grups d’otakuvers i teatre del Centre Jove de Paiporta es retroben presencialment

Connect on Linked in

La intenció de la Regidoria de Joventut i Esports és que reprenguen la seua activitat el pròxim curs amb totes les mesures de seguretat





El grup otakuvers de Paiporta, sorgit de les activitats del Centre Jove, es va retrobar presencialment per primera vegada aquesta setmana després de la quarantena. Aquest grup s’ha mantingut actiu durant el confinament a través de sessions en línia dinamitzades pel seu monitor.

Segons comenten els i les joves, l’activitat en línia els ha servit per estar en contacte amb persones de la seua edat, fent coses que els agraden, i per a desconnectar de tots els deures i obligacions que els han enviat des dels centres educatius. Algunes famílies han fet explícit al Centre Jove el seu agraïment per que l’activitat haja continuat.



La preocupació del membres del grup és, ara mateix, si el projecte podrà continuar en tornar de vacances. La Regidoria de Joventut i Esports té intenció de continuar, donada la bona acceptació per part dels joves i de la consolidació de la iniciativa que ha incorporat al 2020 objectius educatius a la vessant lúdica amb la que es va iniciar este projecte.

El repte que hi ha per davant ara és adaptar el projecte a la nova realitat i fer seguiment de les indicacions de les autoritats competents per vore de quina manera podran seguir.



D’altra banda, aquest divendres està prevista l’última sessió del grup de teatre, que servirà com a comiat fins al pròxim curs. De la mateixa manera que amb el grup d’otakuvers, el Centre Jove farà tots els esforços necessaris per a mantindre l’activitat amb total seguretat i respecte a les normes dictades per les autoritats sanitàries.