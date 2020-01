Els hospitals valencians baten el seu rècord històric de donació amb 6 donants en menys de 12 horas

Connect on Linked in

Les donacions d’òrgans es van realitzar a l’Hospital Doctor Peset, l’Hospital La Fe, l’Hospital General d’Elx i el Vega Baixa d’Orihuela



Tota aquesta activitat permetrà realitzar a priori 20 trasplantaments en les pròximes hores: 10 renals, 4 pulmonars, 4 hepàtics, 1 pancreàtic i 1 cardíac

La Comunitat Valenciana ha batut el seu rècord de donació aquest dijous amb sis donants multiorgánicos i de teixits en menys de 12 hores, cinc d’ells en mort encefàlica i un en asistolia (a cor parat).

Dos de les donacions es van realitzar a l’Hospital Universitari Doctor Peset, altres dos a l’Hospital La Fe, una a l’Hospital General d’Elx i una altra a l’Hospital Vega Baixa d’Orihuela. Fins hui, l’activitat màxima registrada havia sigut de 3 donants en un dia, l’última vegada l’any 2019.

Tota aquesta activitat permetrà realitzar a priori 20 trasplantaments en les pròximes hores: 10 d’ells renals, 4 pulmonars, 4 hepàtics, un pancreàtic i un cardíac, a més de 10 trasplantaments de còrnies, i de la resta de teixits implantables com a teixit ossi, vàlvules cardíaques i pell.

Tots els hospitals trasplantadores de la Comunitat, La Fe, el Dr. Peset, l’Hospital d’Elx i el General d’Alacant estan trasplantant actualment aquests òrgans, juntament amb l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona i el Gregorio Marañón de Madrid. Cap també destacar que almenys dos dels receptors seran infantils i que són més de 200 els professionals que han estat treballant des del dia d’ahir perquè es realitzen amb èxit tots aquests trasplantaments.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha subratllat aquest matí que “sense donant no hi ha trasplantament i aquesta activitat haguera sigut impossible sense l’enorme generositat i solidaritat dels donants i les seues famílies, que en el moment més dur de la seua vida, aparten el seu dolor per a dir sí a la donació”. Barceló ha destacat l’activitat i el treball dels coordinadors de trasplantaments de la Comunitat Valenciana i especialment dels centres on s’han produït les donacions “perquè gràcies a ells tot això ha sigut possible”.

Activitat frenètica

Tota l’activitat de donació va començar ahir dijous a l’Hospital Doctor Peset amb dues donacions multiorgánicas simultànies, i posteriorment es van sumar l’Hospital La Fe amb dues donacions, l’Hospital General d’Elx i l’Hospital d’Orihuela al llarg de la vesprada i durant la nit.

De les dues donacions del Peset- que ja ha realitzat 200 donacions multiorgánicas des que va iniciar el seu programa de donació en 1994-, una d’elles es va dur a terme en asistolia, amb la participació de l’Equip de ECMO mòbil creat en la Comunitat l’any 2018.

Aquest programa està disponible les 24 hores del dia, 365 dies a l’any, amb dos equips, un d’ells amb base en l’Hospital Clínic de València i un altre en Hospital La Fe de València.

La implantació de l’equip de ECMO mòbil permet realitzar donació en asistolia controlada en tots els centres de la Comunitat. Aquest equip va realitzar 20 eixides l’any 2019 que van permetre obtindre 40 renyons, 20 fetges i 5 pulmons. En el que va d’any ha realitzat ja cinc eixides.

Durant l’any passat es van registrar 255 donants d’òrgans de donant cadàver. De tots ells, 68 van ser donació en asistolia (el 26,6%) i 187 després de mort encefàlica. “Aquestes dades reflecteixen clarament que l’any passat es va consolidar la donació en asistolia controlada en la Comunitat Valenciana”, ha assenyalat la consellera.

Bones expectatives

Ana Barceló ha recordat que durant l’any passat els hospitals valencians van realitzar un total de 552 trasplantaments d’òrgans, enfront dels 558 realitzats en 2018 i els 491 registrats l’any 2016. La taxa de l’any passat va ser de 51,4 donants per milió de població i va superar la taxa nacional (48,9).

“Hem iniciat l’any amb molt bones expectatives quant a donació i trasplantament. Fins al dia d’ahir hi ha hagut 28 donacions en la Comunitat de donant cadàver, 9 d’ells en asistolia controlada i amb cinc eixides del ECMO Mòbil, la qual cosa ens ha permés, a l’espera dels trasplantaments que es realitzen en la pròximes hores, que es vagen a realitzar entre 60 i 65 trasplantaments en aquest primer mes de l’any”, ha avançat la consellera.

Fins a aquest dijous, s’havien realitzat 30 trasplantaments renals, 11 hepàtics, 4 cardíacs, 5 pulmonars i 1 pancreàtic. “També s’han fet ja dos trasplantaments renals de donant viu en Doctor Peset. Si seguim en aquesta línia, és possible que superem les dades de l’any passat”, ha apuntat.

Dels 552 trasplantaments realitzats en la Comunitat Valenciana, 299 van ser trasplantaments renals, 140 trasplantaments hepàtics, 32 trasplantaments cardíacs, 74 trasplantaments de pulmó i 7 trasplantaments de pàncrees. La taxa se situa per tant en 111 trasplantaments per milió de població. Un total de 114 trasplantaments van ser procedents de donants en asistolia. “Així mateix, més de 50 trasplantaments es van realitzar fora de la nostra Comunitat amb òrgans procedents de la nostra”, ha conclòs la consellera.