Els hostalers de Cullera homenatgen en una gala al seu president Juan Femenía

Femenía, que és president des de 2012, deixarà el càrrec en uns mesos. L’hostaler va dedicar el seu discurs a reconéixer a les dones que treballen en aquest sector.

L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Cullera i de la Ribera Baixa (AEHC) va celebrar ahir a la nit la seua tradicional gala anual en la qual es van reunir els hostalers i autoritats de Cullera i on van aprofitar l’ocasió per a rendir un sentit homenatge al seu actual president, Juan Femenía, ja que d’ací a uns mesos aquest hostaler ha anunciat que deixarà el seu càrrec com a president.

Durant l’esdeveniment es va recordar la llarga trajectòria professional i associativa de Femenía, qui ha ostentat diferents responsabilitats i ha estat en l’organització d’importants esdeveniments turístics i gastronòmics. Els hostalers li van fer lliurament al seu president d’un quadre commemoratiu i també van agrair la labor de la seua dona, Patricia Capdeville, que ha dirigit al costat de Femenía diversos negocis de hosteleria a Cullera, Benidorm i València.

En el seu discurs Femenía, que és el president dels hostalers des de 2012, va informar que deixarà el seu càrrec després de la celebració del Concurs Nacional de Paella de Cullera. I també va voler tindre un record per als hostalers i hostaleres que ja no estan. Especialment, es va referir a “aqueixes dones que han estat tota la seua vida dins de la cuina i han treballat braç a braç amb els marits, fins que ens han deixat, aquestes dones són les que es mereixen l’homenatge”, va afirmar Femenía, en referència al fet que moltes vegades no s’ha reconegut el paper de la dona en l’hostaleria.

Per part seua, l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, va reconéixer tota la labor de Femenía durant aquests anys. “El món es mou gràcies a persones com tu, que volen anar a més i afrontar reptes”, va dir Major, que va afegir “Deixes una associació molt potent i molt viva”.

L’alcalde també va indicar que, sota la presidència de Femenía, per primera vegada l’Ajuntament i l’associació han signat un conveni per a organitzar diferents iniciatives i esdeveniments i va informar que també s’estan realitzant gestions per a entrar en diferents programes gastronòmics i augmentar així la promoció de Cullera i ajudar a desestacionalizar el sector turístic.

A aquest esdeveniment també va assistir la regidora de Turisme, Débora Marí; així com el cap de la Policia Local i el tinent de la Guàrdia Civil. També en representació de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València (FEHV) va estar el seu secretari general, Rafael Ferrando; a més del president de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Cullera (ACECU), Jose Luis Albiñana. Així com una nodrida representació dels hostalers i empreses distribuïdores de productes d’hostaleria.

Llarga trajectòria professional

Femenía va ser en 1992 el fundador i president de la Unió Empresarial de Cullera i la seua Comarca, una associació que va unir per primera vegada a comerciants i hostalers. En la dècada dels 90 també va ser regidor de Turisme a l’Ajuntament de Cullera i des de 2012 és el president dels hostalers de Cullera.

Durant tots aquests anys ha dut a terme innombrables projectes que han marcat un abans i un després a la ciutat. Com l’organització de la fira turística i comercial Macrotur; el Concurs Nacional i Local de Paella de Cullera; a més de promoure la creació de la popular Fira de la Cervesa, entre altres esdeveniments.

A més, a nivell privat, Femenía i Capdeville han dirigit multitud de negocis: bars, restaurants, discoteques i un llarg etcètera. Com Les Arenes de Sal, l’Hotel Safi, la Pìzzería Roma o el seu actual restaurant Les Oliveres.