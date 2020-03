Els huit pobles de la Vall rebran tres milions d’euros amb el nou Pla d’Inversions de la Diputació de València

Connect on Linked in

El Plan de Inversiones 2020-2021 desarrollado por la Diputación de Valencia permitirá destinar alrededor de tres millones de euros en inversiones en los municipios de la Vall del Xúquer, dentro del plan local más elevado que ha presentado la institución supramunicipal, que promete también incluir en el mismo extras o primas si se cumplen programas de igualdad y movilidad. Presentado en el Palau Alameda, tiene como objetivo que los ayuntamientos dispongan de más recursos económicos para mejorar su municipio y serán los alcaldes y alcaldesas, junto a las corporaciones locales, los que decidan cuáles son las necesidades de sus pueblos y, por ende, a qué obras o actuaciones destinan el dinero. La Vall del Xúquer recibirá tres millones repartidos entre las localidades en unas ayudas que, como ha indicado la Diputación, buscan reducir la burocracia en la tramitación de las ayudas unificando distintas líneas en un gran plan que permita una mayor eficiencia. En la Vall del Xúquer, en orden de mayor a menor cantidad de dinero recibido en esta inversión, Càrcer es el municipio que más ingresará con una cantidad de 417.326 €. En segundo lugar se sitúa Gavarda, que tendrá una ayuda por parte de la Diputación de 394.582 euros. Antella es la tercera localidad en esta lista con una inversión de 382.415 €. A continuación, Sumacàrcer, que dispondrá de una cantidad exacta de 365.601 €. Alcàntera de Xúquer tendrá 359.371 € de subvención y finalmente Sellent, Cotes y Beneixida con 346.323 €, 345.449 € y 345.330 €, respectivamente.

En su conjunto, La Ribera contará con más de 27 millones de euros para 2020-21, de los cuales 19.404.531 euros pertenecen a la Ribera Alta y 7.764.464 euros a la Ribera Baixa. Las principales novedades son el incremento de un 5% en las ayudas si el municipio ha desarrollado su propio plan de Igualdad; un 2% más por el desarrollo de un plan urbano estratégico; un 1,5% vinculado a tener un plan de movilidad sostenible y otro 1,5% de aporte específico para municipios con playas o litoral, apoyando a los que sufren la habitabilidad estacional.



Els huit pobles de la Vall rebran tres milions d’euros amb el nou Pla d’Inversions de la Diputació de ValènciaEl Pla d’Inversions 2020-2021 desenvolupat per la Diputació de València permetrà destinar al voltant de tres milions d’euros en inversions en els municipis de la Vall del Xúquer, dins del pla local més elevat que ha presentat la institució supramunicipal, que promet també incloure en el mateix extres o primes si es compleixen programes d’igualtat i mobilitat. Presentat al Palau Albereda, té com a objectiu que els ajuntaments disposen de més recursos econòmics per a millorar el seu municipi i seran els alcaldes i alcaldesses, al costat de les corporacions locals, els que decidisquen quines són les necessitats dels seus pobles i, per tant, a quines obres o actuacions destinen els diners. La Vall del Xúquer rebrà tres milions repartits entre les localitats en unes ajudes que, com ha indicat la Diputació, busquen reduir la burocràcia en la tramitació de les ajudes unificant diferents línies en un gran pla que permeta una major eficiència. En la Vall del Xúquer, en ordre de major a menor quantitat de diners rebuts en aquesta inversió, Càrcer és el municipi que més ingressarà amb una quantitat de 417.326 €. En segon lloc se situa Gavarda, que tindrà una ajuda per part de la Diputació de 394.582 euros. Antella és la tercera localitat en aquesta llista amb una inversió de 382.415 €. A continuació, Sumacàrcer, que disposarà d’una quantitat exacta de 365.601 €. Alcàntera de Xúquer tindrà 359.371 € de subvenció i finalment Sellent, Cotes i Beneixida amb 346.323 €, 345.449 € i 345.330 €, respectivament.

En el seu conjunt, La Ribera comptarà amb més de 27 milions d’euros per a 2020-21, dels quals 19.404.531 euros pertanyen a la Ribera Alta i 7.764.464 euros a la Ribera Baixa. Les principals novetats són l’increment d’un 5% en les ajudes si el municipi ha desenvolupat el seu propi pla d’Igualtat; un 2% més pel desenvolupament d’un pla urbà estratègic; un 1,5% vinculat a tindre un pla de mobilitat sostenible i un altre 1,5% d’aportació específica per a municipis amb platges o litoral, fent costat als que pateixen l’habitabilitat estacional.