Els individuals començaran a Sueca,Vilamarxant i Castelló

El calendari del Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat en les modalitats de raspall i escala i corda ha quedat definitivament configurat i les eliminatòries ja disposen de trinquet, data i hora.

La competició d’escala i corda començarà el pròxim dia 28 de maig amb la disputa de dues eliminatòries dels huitens de final que tindran lloc als trinquets de Vilamarxant i Sueca. Des d’aleshores, la competició visitarà també els trinquets de Pedreguer, Pelayo, Vila-real, Xàbia, Massamagrell, Guadassuar, Dénia i la Pobla de Vallbona, fins a arribar novament a Pelayo, on es disputarà la final el dissabte 26 de juny.

En la disciplina de raspall, la partida inaugural està programada el dia 1 de juny al trinquet de Castelló. Posteriorment, les diferents eliminatòries es succeiran en els trinquets de Bellreguard, Guadassuar, Dénia, la Llosa de Ranes, Castelló de Rugat, Piles, Xàbia, El Genovés, Oliva, i Xeraco. L’última parada serà novament Castelló de Rugat on es decidirà el títol el dissabte 3 de juliol.

Abans del començament d’ambdues competicions s’han de completar huit eliminatòries prèvies, quatre en cada modalitat, per a acabar de configurar el quadre definitiu dels 16 participants de cada competició.

La primera prèvia tindrà lloc demà dimarts al trinquet de Castelló on Canari s’enfrontarà a Marc. En la mateixa disciplina de raspall, esta setmana també es jugarà prèvia el dimecres a Guadasuar amb el duel entre Raúl i Murcianet mentre que l’eliminatòria programada el dijous a Castelló de Rugat entre Pablo i Montaner ha estat suspesa per la baixa per lesió del rest de Barxeta. Per tant, Montaner passa directament als huitens de final.

La setmana vinent es completaran les dues prèvies restants, Brisca contra Lorja i Roberto contra Nicolàs, en data i trinquet que estan per determinar.

En la modalitat d’escala i corda, les quatre prèvies es disputaran esta setmana. El divendres es jugaran tres: Guillermo contra Mario a Sueca; Pablo de Borriol contra Jesús Saiz a Vila-real; Conillet contra Kruithof a Vilamarxant. I el dissabte la quarta, entre Julio Palau i Lostado al trinquet Pelayo.