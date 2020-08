Els ingressos actuals per coronavirus en la Comunitat Valenciana representen menys del 10% que durant el pic de la pandemia

Print This Post

La majoria de pacients hospitalitzats superen els 35 anys i quasi el 43% són majors de 65 anys



Barceló demana que les vacances es gaudisquen “amb seguretat” i sense “baixar la guàrdia“

Els hospitals valencians tenen actualment 210 persones ingressades per coronavirus: 6 a la província de Castelló, 57 a la província d’Alacant i 147 a la província de València. Aquests ingressos hospitalaris representen menys del 10% dels quals va haver-hi durant el pic màxim de la pandèmia, que es va aconseguir el mes d’abril, i un 4,7% del total d’ingressos que llavors es van registrar en unitats de vigilància intensiva.

“No podem baixar la guàrdia, encara que siguen vacances, i hem d’extremar la seguretat cada vegada que ens ajuntem amb família i amics”, ha assenyalat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló.

La majoria de pacients ingressats als hospitals valencians (un 86%) és major de 35 anys, i quasi el 43% supera els 65. Els menors de 34 anys representen prop del 14% d’ingressos hospitalaris en la Comunitat Valenciana.

Per províncies, a Castelló, hui dia, totes les persones hospitalitzades són majors de 35 anys, i el 66,6% supera els 65.

A la província de València, els ingressos de persones majors de 35 anys són el 87,5% del total; el 43% són majors de 65 i el 12,5% són persones menors de 34 anys.

A Alacant província, les persones hospitalitzades majors de 35 anys són el 81%; quasi un 40% té més de 65 anys i prop del 19%, menys de 34 anys.

Del total de pacients hospitalitzats hui dia, 18 estan en UCI: 7 a la província d’Alacant i 11 a la província de València. A Castelló no hi ha pacients en UCI. Totes les persones ingressades en vigilància intensiva, tant de València com d’Alacant, superen els 35 anys i la meitat té més de 65.

D’altra banda, la Comunitat ha registrat, des de l’última actualització, 252 nous casos per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 15.677 persones.

Per províncies, el nombre de nous casos és el següent: 33 a Castelló (1.980 en total); 78 a la província d’Alacant (5.083 en total); 141 a la província de València (8.594 en total). Cal tindre en compte que s’han reassignat tres casos a la província de València, amb el que el nombre de pacients no assignats a cap província es redueix a 20.

D’altra banda, s’han donat 129 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l’inici de la pandèmia ascendeix a 19.763: 2.796 a Castelló, 6.524 a Alacant i 10.421 a València, a més de 22 casos no assignats.

D’aquesta manera, en aquests moments hi ha actius 2.515 casos, la qual cosa suposa un 10,58% del total de positius.

S’ha registrat una defunció per coronavirus des d’aquest dilluns, per la qual cosa el total de defuncions se situa en 1.483 persones: 227 a la província de Castelló, 516 en la d’Alacant i 740 en la de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 654.240, de les quals 518.011 han sigut a través de PCR i 136.229 mitjançant test ràpid.

Actualització de la situació en residències

En aquests moments hi ha algun cas positiu en 19 residències de majors (8 a la província d’Alacant i 11 a la província de València), 3 residències de persones amb diversitat funcional (2 a la província d’Alacant i 1 en província de València) i 2 centres de menors a la província de València.

– Residents nous positius: 6

– Personal nou positiu: 4

– Residents que han mort: 0

Actualment es troben sota vigilància activa de control sanitari 3 residències en la Comunitat Valenciana: 0 a la província de Castelló, 1 a la província d’Alacant i 2 a la província de València.

Actualització brolles de coronavirus

Nous brots

· Almassora 5 casos Origen laboral

· València 4 casos Origen social

· Manises 17 casos Origen social

· València 5 casos Origen oci espai d’ús públic

· València 3 casos Origen oci local

· València 4 casos Origen laboral

· Sedaví 5 casos Origen social

· Vistabella del Maestrat 3 casos Origen social

· Vallat 3 casos Origen social

· Castelló de la Plana 3 casos Origen oci local

· La Vila Joiosa 3 casos Origen vacacional

· Bétera 4 casos Origen vacacional

· Tibi 7 casos Origen social

· La Pobla de Vallbona 5 casos Origen social

· Dénia 3 casos Origen social

· Alboraia 3 casos Origen social

· València 3 casos Origen social