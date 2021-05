Els instituts de Cullera connecten amb Brussel·les i dialoguen amb l’eurodiputada Rodríguez-Piñero

Connect on Linked in

L’alumnat del Blasco Ibáñez i Llopis Marí coneixen el funcionament de les institucions europees i conversen activament sobre qüestions d’actualitat

Estudiants de 4t de l’ESO i 1r de Batxillerat dels instituts de Cullera IES Blasco Ibáñez i IES Llopis Marí s’han entrevistat este matí amb l’eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero. Ho han fet connectant directament amb Brussel·les via telemàtica en una jornada per conéixer la importància d’Europa i les seues institucions, i per apropar la joventut local com les decisions que es prenen en aquestes influeixen en el dia a dia i en el futur de les persones.

La connexió s’emmarca dins del programa ‘Viure Europa’ de l’Ajuntament de Cullera, coincidint amb el dia d’Europa que es commemora el proper diumenge 9 de maig. Una sessió en la que també han participat l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, i la regidora delegada de l’Oficina Europea, Débora Marí.

Ambdós han destacat el paper de l’Oficina Europea de Cullera, la primera que es creà a la comarca, perquè la ciutat siga partícep en la construcció d’una Europa més forta on els jóvens tinguen més oportunitats per a créixer i desenvolupar els seus projectes de vida. “Europa és integració, solidaritat, unitat i democràcia”, ha remarcat Mayor abans de cedir-li la paraula a Rodríguez Piñero.

L’eurodiputada ha explicat les possibilitats de mobilitat i formació que ofereix Europa. “Els valencians som europeus, som tant membres de la Unió Europea com el alemanys o els belgues. No hem de parlar-ne, doncs, en tercera persona, sinó com a protagonistes del canvi que s’està produint”, ha explicat. “Hem de participar activament en els programes Erasmus, Horitzó Europa d’Investigació o en les escoles ambaixadores perquè són una manera de fer més gran i integrador el projecte europeu”, ha proposat.

“La joventut valenciana té una oportunitat d’aportar tota la seua energia per a construir l’Europa del futur, una Europa més verda i sostenible. Perquè han sigut els i les joves la palanca de canvi que ha fet canviar les polítiques cap a l’European Green Deal, la nova estratègia europea que preveu convertir-nos en el primer continent climàticament neutre”, ha defensat.

L’Ajuntament de Cullera té una vocació europeista i es troba immers en programes per al desenvolupament comunitari internacional. De fet, recentment ha començat a liderar un projecte finançat per la Unió Europea per a impulsar el rugbi inclusiu i pioner cullerenc en països com França, Itàlia, Bulgària i Àustria mitjançant dinàmiques de formació i coaching. I no és l’únic, ja que en els darrers anys també ha coordinat el projecte Sprinters, un programa transnacional que relaciona la pràctica de l’esport i el medi ambient.

Per la seua banda, l’alumnat ha participat activament de la trobada i s’ha interessat per qüestions com ara els fons europeus, el procés de vacunació, la investigació, la migració o el Brexit, entre altres.