Els instituts de Mislata se sumen al projecte europeu per a previndre i respondre davant el ciberassetjament entre els jove

Connect on Linked in

El projecte ON/OFF, finançat amb fons europeus i liderat per la Mancomunitat de L’Horta Sud, porta als IES Santa Cruz, la Moreria i Vaig moldre del Sol de Mislata una nova activitat per a conscienciar sobre comportaments i actituds d’assetjament en les xarxes socials i internet



Carlos F. Bielsa: “La igualtat hem de treballar-la tots els dies, però és en la joventut des d’on cal reforçar valors que promoguen i construïsquen una societat del futur millor i on la violència contra les dones deixe d’existir”

En tota Europa, més de 9 milions de xiquetes han experimentat algun tipus de violència cibernètica quan estaven en plena adolescència. La violència de gènere, basada en estereotips i desigualtats de gènere, ara es veu agreujada per les noves tecnologies, que enforteixen les generalitzacions excessives, ofereixen anonimat a l’assetjador i culpabilitzen en moltes ocasions a la víctima. Per a lluitar contra aquests comportaments, s’ha posat en marxa el projecte ON/OFF, finançat amb fons europeus i liderat per la Mancomunitat de L’Horta Sud, en tres centres d’educació Secundària de Mislata, els IES Santa Cruz, la Moreria i Vaig moldre del Sol.



Com afirma l’alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, “no hi ha molts programes educatius sobre la violència de gènere cibernètica i la seua gravetat sovint es minimitza o se subestima. És per això, que aquest tipus de formació específica per a preparar al professorat i involucrar a joves entre 12 i 17 anys, ens ajudarà als que prenem decisions a promoure polítiques més efectives contra el ciberassetjament”.



El projecte, que se centra en la violència de gènere cibernètica, un nou fenomen especialment estés entre les persones joves, té com a objectiu implementar el model ON/OFF, l’eina europea per a previndre i respondre a la violència cibernètica entre els joves, sensibilitzant i capacitant-los per a evitar i reaccionar davant aquesta mena d’assetjament. A més, ajudarà al professorat, a través d’estratègies d’intervenció eficaces, a crear consciència i a mostrar com a alternativa noves conductes i valors socials positius que acaben amb la tolerància a la violència cibernètica.



L’Ajuntament de Mislata, a través de les regidories de Polítiques d’Igualtat, de Carmela Lapeña, i Joventut, de Martín Pérez, ha sigut l’encarregat de coordinar la formació amb els centres educatius participants, oferint-los suport tècnic i la col·laboració de les agents d’Igualtat que estan impartint els 3 tallers dels quals consta la formació en cadascun dels 5 grups participants.