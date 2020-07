Els integrants del JOOP Foios participen en un taller d’inserció laboral juvenil

Connect on Linked in

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Foios ha impartit un taller d’inserció laboral juvenil als integrants del programa Jove Oportunitat (JOOP) de Foios, en el que a través de diverses activitats han aprés més sobre com enfrontar-se a l’actual panorama laboral.



Dirigit pel regidor de joventut, Paco Serrano, i amb la col·laboració de la coach del programa, Andrea Aspiroz, els joopers -com es fan anomenar els integrants del JOOP- han participat primer en un Kahoot Challenge en el qual han analitzat a diferents personalitats famoses amb diversos nivells professionals i formatius. L’objectiu ha estat determinar que el nivell d’estudis no determina el futur laboral d’una persona, però sí l’esforç que aplica per a aconseguir-lo.



La segona activitat ha consistit a elaborar correctament un currículum. I per a finalitzar, han participat en dues dinàmiques de treball. Per una banda, la coneguda com ‘dinàmica del rogle invertit’, que treballa els estils de lideratge. I per l’altra banda, la ‘dinàmica del nuc’, que busca estimular el treball cooperatiu.



El regidor ha volgut destacar que el motiu d’aquesta «xerrada-taller per a la inserció laboral és ajudar als joves, que són els que més estan patint aquesta crisi en l’àmbit laboral. Han estat els primers a sofrir els ERTO, acomiadaments i, a més, encara venien afectats per l’anterior crisi, així que des del consistori hem de posar al seu abast tota l’ajuda que els puguem oferir».