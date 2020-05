Els integrants del programa JOOP a Foios continuen treballant en mig del confinament

Connect on Linked in

Segueixen amb les sessions orientatives telemàticament

El programa està organitzat per l’IVAJ amb finançament europeu

El programa 2020 Jove Oportunitat (JOOP) a Foios va començar a febrer amb un grup de joves d’entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis i busquen una nova oportunitat per a formar-se. Així doncs, el JOOP els ofereix, a través d’una sèrie d’accions de motivació i orientació, una via més pràctica per a poder accedir de nou al sistema educatiu que els facilite una formació.



De la mateixa forma que a la resta de persones, la crisi sanitària els ha afectat en la seua programació, ja que cada setmana tenien una sèrie de sessions presencials on es reunien amb la seua coach, la persona que els guia en aquest cicle. Però gràcies a les noves tecnologies, han pogut continuar amb la dinàmica d’aprenentatge beneficiant-se amb videotelefonades grupals i missatges de whatsapp, que han minimitzat en la mesura del possible els efectes del confinament.



El programa JOOP oferta a aquells joves que no haguessen titulat l’ESO, un mòdul de formació acadèmica per a preparar la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. Però també els dóna l’oportunitat de realitzar sessions de refresc acadèmic per a aquells que volen enfrontar-se de nou al sistema educatiu tenint més possibilitats d’èxit. El curs es porta a terme des de febrer fins a juliol i està organitzat per l’Institut Valencià de Joventut amb el finançament del Fons Social Europeu.



Andrea Aspiroz, la coach del programa a Foios, ha remarcat “la participació de les xiques i els xics, així com el seu compromís. Vam començar la mateixa setmana en la qual es va iniciar la quarantena i a poc a poc hem anat creant un grup amb vincles forts i estables.” En l’actualitat “portem ja 5 videotelefonades amenes i participatives en què hem fet el seguiment grupal amb la participació voluntària de les activitats propostes, mai se’ls obliga perquè no volem perdre’ls. I totes i tots estan responent de la millor forma i sentint que son part del programa”, ha conclòs Aspiroz.



Paco Serrano, regidor de l’àrea de Joventut de Foios, ha destacat que “des de la regidoria apostarem pel projecte des del primer moment. És un programa que ajuda i molt als joves”. A més “Andrea, la nostra coach, fa una gran tasca amb els joves que formen part del projecte, inclús durant l’estat d’alarma, quan el programa s’està continuant des de casa”, ha assenyalat Serrano.