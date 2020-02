Els Joopers d’Aldaia ja treballen el seu futur

Connect on Linked in

15 joves busquen la seua vocació en un programa de zinc mesos cofinançat amb fons europeus

El Servei de Joventut de l’Ajuntament d’Aldaia, ha posat en marxa aquesta setmana el programa Jove Oportunitat – JOOP, promogut dónes de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i cofinançat juntament amb fons socials europeus.

JOOP és un programa de segona oportunitat, destinat a joves de 16 a 21 anys, i que és compon d’accions de motivació, desenvolupament personal i social, orientació professional amb visites a empreses del municipi i de València, i preparació acadèmica.

Acompanyats i guiats per la seua coach, amb estes accions podran definir el seu projecte integral de vida, la qual cosa implica la construcció d’un itinerari formatiu per millorar la seua qualificació. És a dir, aconseguir que els i els joves participants tornen al sistema educatiu per a completar una FP de Grau Mitjà, GES, o Competències Clau. Prèviament, rebran una intervenció per a reforçar la seua autoestima i seguretat, i descobrir la seua vocació, aconseguint l’energia i motivació necessària per a prendre la decisió de tornar als estudis.

D’aquesta manera 15 joves aldaiers i aldaieres s’han apuntat fins juliol, en sessions de quatre hores diàries de dilluns a divendres, al Centre Matilde Salvador i Gent Jove.

De moment, i segons els tècnics que ja s’han entrevistat amb els i els joves, tots joopers estan molt motivats i creuen que el programa serà positiu per a ells. “Un curs amb objectius però sense exàmens ni llibres, mola més”, declaren alguns dels participants motivats. Ivan vol ser soldador, Isaac vol fer la carrera militar, la resta aprofitarà per a descobrir la seua vocació.

Amb l’objectiu de configurar un grup de participants al programa ha estat fonamental la col.laboració entre professors i orientadors/és dels IES, el departament de Serveis Socials, d’Educació i el Servei de Joventut.