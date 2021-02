Els joves de Godella confeccionen la seua pròpia guia de propostes d’oci i formació

Print This Post

Un total de 25 joves de Godella estan confeccionant una guia amb propostes d’oci i formació adaptades a les diferents edats perquè la Regidoria d’Infància i Joventut puga formular una oferta d’activitats que resulte d’interés per a les veïnes i veïns de la localitat.

A finals de l’any passat es va posar en marxa esta iniciativa per la qual es va involucrar als joves de Godella perquè foren ells els que proposaren activitats del seu interés. Després de diverses visites als diferents centres educatius del municipi, un total de 25 joves van decidir sumar-se al projecte.

Així, en paraules de la regidora Tatiana Prades, “les i els joves estan fent propostes lúdiques, formatives, d’oci o tallers que els interessen. Només escoltant-los es pot estar al seu costat de veritat”.

Com a conseqüència de la delicada situació epidemiològica en la qual es troba el territori autonòmic i municipal, les persones joves encara no han pogut conéixer-se en persona i han hagut de mantindre les diferents reunions a través de plataformes virtuals.

No obstant això, el projecte continua avançant i, en breu, la Regidoria d’Infància i Joventut oferirà una proposta d’activitats completa que haurà sigut gestada pels propis joves voluntaris.

“Estar al costat de les persones joves significa escoltar-los i asseure’ns amb ells per a conéixer les seues inquietuds i el que de veritat els agrada. Estem molt agraïts a les i els voluntaris que estan col·laborant desinteressadament en esta iniciativa que acabarà per donar una proposta que resultarà molt interessant per als joves de Godella”, ha assenyalat Prades.