Els jubilats i pensionistes d’Almussafes gaudeixen d’un cap de setmana a Benidorm

Un total de 54 integrants de l’associació local que aglutina a les persones d’aquest col·lectiu van participar en aquesta activitat, subvencionada per l’Ajuntament



L’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes va realitzar el passat cap de setmana un viatge d’oci a Benidorm, considerada la capital turística del mediterrani espanyol. Del divendres 22 al diumenge 24 de novembre, 54 socis i sòcies de l’entitat es van traslladar a aquest conegut enclavament alacantí per a passejar pels seus carrers i gaudir de l’ambient que es respira durant tot l’any en el seu passeig marítim.



L’autobús va eixir d’Almussafes el divendres a les 15.30 hores i només arribar a la seua destinació les persones participants es van instal·lar a l’Hotel Complex Poseidón Resort, de tres estreles, per a començar a viure l’experiència. En el preu, subvencionat per l’Ajuntament del municipi, s’incloïa el transport, l’assegurança turística, estada de dues nits en pensió completa, amb bufet lliure amb aigua i vi en els menjars, i animació nocturna.