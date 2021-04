Els llibrers valencians reaccionen a la pandèmia amb “ Tinc un llibre per a tu”

Connect on Linked in

Un any més, a causa de la pandèmia de la Covid 19, València no podrà celebrar la seua tradicional Fira del Llibre, este motiu ha fet que nombrosos propietaris de llibreries hagen hagut de reinventar-se i buscar fórmules per incentivar les vendes i no perdre la tradició

El Gremi de Llibrers de València posa en marxa, durant la setmana del 19 al 23 d’abril i per a celebrar el Dia del Llibre, la campanya ‘”Tinc un llibre per a tu”, una iniciativa que proposa a la ciutadania comprar un llibre per a la seua parella, amistat o familiars i deixar-lo en la llibreria, perquè el propietari sorprenga la persona desitjada dient-li que té un llibre per a ell o ella, esperant-lo en la seua llibreria, el dia 23 d’abril

La iniciativa fomentarà que, durant aqueix dia, les llibreries siguen centres de recollida de llibres

També, tracta d’afavorir la compra en el xicotet comerç, un dels més desfavorits a causa de la pandèmia

En el projecte participen sobretot llibreries de l’Horta com ara Torrent, Aldaia, Picassent; Quart de Poblet, Mislata i Paiporta, així com algunes més d’Alacant i la Ribera