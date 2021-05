Els llibres ‘La memòria recuperada’ i ‘Anècdotes i curiositats de la pilota valenciana’, es presentaran el dissabte al Trinquet Pelayo

Print This Post

Dins dels actes programats en el projecte ‘Espai Cultural Pelai – 1868’ amb el qual es pretén que el Trinquet Pelayo siga també un escenari per a la cultura, el pròxim dissabte, dia 15 de maig, es presentaran en el recinte de la capital els llibres ‘La memòria recuperada’ i ‘Anècdotes i curiositats de la pilota valenciana’. L’acte començarà a les 11.30 hores, amb entrada lliure fins a completar l’aforament. Tots els assistents seran obsequiats amb un exemplar de cada publicació.

Ambdues obres han estat editades per la Càtedra de la Pilota. ‘La memòria recuperada’ es tracta d’una recopilació fotogràfica que recull 99 imatges publicades durant les dècades dels anys 70, 80 i 90 en els diaris ja desapareguts Hoja del Lunes, Diario de Valencia i Deportes. Diario deportivo valenciano.

Les imatges corresponen a l’arxiu personal de Paco Durà, que va cedir al Museu de la Pilota del Genovés. El mateix Paco Durà ha estat l’autor del pròleg mentre que la instrucció correspon al director del Museu de la Pilota, David Sarasol.

‘Anècdotes i curiositats de la pilota valenciana’ és, en gran part, un recull dels articles que durant anys es van publicar en el digital Pilotaviu en la secció ‘Sabies què?’.

Per a l’ocasió s’han recuperat i actualitzat 75 d’estes publicacions, a les quals s’han afegit 25 més inèdites, on es fa un recorregut per les modalitats de la pilota, les seues instal·lacions, jugadors i es reprodueixen situacions curioses i anècdotes de diferents àmbits.

El llibre ha estat realitzat amb la coordinació de David Sarasol, Víctor Agulló i Ricard Sentandreu, encara que en la publicació han participat fins a 45 col·laboradors diferents.

La presentació dels dos llibres estarà conduïda per la periodista Amalia Garrigós. En l’acte també participaran el mític Paco Cabanes ‘El Genovés’, Sebastià Giner, com a coordinador de la pilota de la Generalitat Valenciana, així com els autors.