Els llibres tornen a ser protagonistes a l’Alcúdia

Connect on Linked in

Arriba la Festa del llibre: un esdeveniment cultural programat per al pròxim dissabte, 13 d’abril, on els assistents podran gaudir del món literari i descobrir les últimes novetats d’aquest àmbit amb activitats i tallers per a tots els públics.

Aquest pròxim cap de setmana, els llibres tornen a eixir al carrer. El dissabte, 13 d’abril, se celebrarà al Parc del Patinatge de l’Alcúdia la Festa del Llibre: una celebració al voltant de la literatura pensada per a tots els públics que per 9é any consecutiu ve preparada amb més activitats per tal de fer gaudir a la gent del món literari. L’acte tindrà lloc des de les 11.00 hores del matí fins a les 14.30 hores del migdia i continuarà a la vesprada, des de les 17.00 h fins a les 20.00 hores.

Com és habitual, la Festa – per la qual torna a esperar-se una gran afluència de gent – s’iniciarà amb una cercavila pels diversos carrers del municipi a càrrec de la Colla la Rosca i l’Escola de Tabal i Dolçaina. Així mateix, tornen a participar les llibreries locals Arlequí, l’Esplai i Gimeval, a més de les AMPA dels col·legis de l’Alcúdia.

A l’esdeveniment també podran trobar-se els llibres editats per l’Ajuntament: Versos (de Teresa Puig), Nostàlgies Alcudianes (de Joan Martin Gallur), Històries i llegendes de Montortal (de Josep Real) i Costumari alcudià i d’altres històries (de Fernando Miquel). Així doncs, els autors estaran presents de 12.00 h a 13.00 hores per signar i dedicar les obres a qui ho sol·licite.

Finalment, la Festa continuarà amb les actuacions musicals del grup The Pelicans i Toni de l’Hostal, un acte organitzat per l’Associació Cultura Alternativa i el qual es durà a terme a partir de les 18.00 hores de la vesprada al mateix parc del Patinatge.

Una festa també solidària

Així mateix, la Festa del llibre també deixa pas a la solidaritat, coincidint amb la XI Marató de Donació de Sang organitzada per l’Associació de Lluita Contra el Càncer de l’Alcúdia. D’aquesta manera, tot aquell o aquella que desitge donar sang, podrà fer-ho el mateix dissabte al Centre Enric Valor, en horari de 9.30 h a 14.00 hores del migdia i de 16.00 h a 20.00 hores de la vesprada. Cal destacar que a totes aquelles persones que hi participaren se’ls obsequiarà amb un val per canviar a la Festa del Llibre.