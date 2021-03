Els majors de la Residència recuperen el servei d’autobús a Carlet

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Carlet ha recuperat des de la setmana passada el servei d’autobús des de la Residència de persones majors fins a Carlet. Un servei que havia quedat suspés arran de la pandèmia, ja que no es permetia ni l’eixida del centre ni les visites als residents.

Els majors han représ amb satisfacció el servei de transport a la ciutat a través d’este servei d’autobús que els trasllada a Carlet a les 10 del matí i els torna a les 12 h a la Residència. Unes hores que els majors disfruten fora de les quatre parets de la seua llar i que ara ja poden realitzar amb totes les mesures sanitàries. A hores d’ara, el servei s’ha reduït per a 15 persones únicament per trajecte, per tal de respectar el distanciament dins del vehicles. Abans de pujar al transport se’ls pren la temperatura i es llaven les mans amb gel hidroalcohòlic.

Este servei gratuït per a les persones majors, es finançat des de la Regidoria del Major de l’Ajuntament de Carlet.