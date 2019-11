Els majors de Picassent es formen en matèria de seguretat

Connect on Linked in

L’Ajuntament prioritza la seguretat dels majors del municipi a través d’una xarrada informativa impartida per la Guàrdia Civil al Centre de Convivència

La Regidoria dels Majors, seguint amb el seu pla d’activitats del curs present, ha impartit una xarrada informativa al Centre de Convivència on este col·lectiu ha conegut de primera mà com evitar robatoris, tant a casa com al carrer, com trobar-se més segurs a casa i no deixar-se enganyar per estafes amb relacionades amb l’aigua, la llum i el gas; la prevenció d’incendis a la llar i evitar també possibles accidents domèstics.

La jornada, impartida per un agent de la Guàrdia Civil, ha tingut una gran participació i totes les persones presents s’han mostrat molt interessades per conéixer i aprendre a previndre este tipus de situacions tan dolentes.

Segons ha destacat el regidor de l’àrea, Carles Silla, «Formar i previndre els Majors en matèria de seguretat tant a casa com al carrer és un dels objectius que des de la Regidoria volem treballar perquè no siguen víctimes d’accions malintencionades».