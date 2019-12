Els majors de Picassent visiten Requena

Print This Post

Un grup format per 80 persones que assisteixen als cursos i tallers organitzats per la Regidoria de Majors, han visitat recentment la bodega Pago de Tharsys, en Requena. Una visita cultural en la qual les i els participants han conegut de primera mà el procés d’elaboració del vi des del cep fins el seu embotellat. Després d’un recorregut guiat per les instal·lacions – durant el qual els majors mostraren el seu interès amb el plantejament de preguntes i qüestions – totes i tots disfrutaren d’una cata de diversos vins acompanyada d’una degustació d’embotits de la ciutat.



El grup va estar acompanyat pels monitors dels cursos i l’excursió es va completar amb una visita lliure a la ciutat de Requena, concloent esta amb la celebració d’un dinar de germanor.