Els majors de Quart de Poblet destaquen que el més important és sentir-se volgut, actiu i amb il·lusió

Les activitats organitzades per l’Ajuntament obtenen un gran èxit d’assistència i participació

Quart de Poblet multiplica les activitats destinades als majors del municipi ara que la pandèmia ha donat una treva i estan tots vacunats. Algunes d’aquestes iniciatives sempre estan en l’agenda i altres es realitzen amb motiu del mes dedicats a ells i a elles.

Una de les quals ha tingut més èxit ha sigut la masterclass de ioga que es va impartir a més de trenta dones al Parc Natural del Túria i que va ser organitzada per l’àrea de Persones Majors en col·laboració amb Quart per l’Esport. En un entorn privilegiat, amb solo el so dels ocells i de la música seleccionada per a l’ocasió per les dues monitores, les assistents van fer esport, es van relaxar i es van trobar amb amigues que feia temps que no veien. Sens dubte, una activitat que es tornarà a repetir.

En el “Taller Cinema-fòrum” s’ha visionat la pel·lícula “Elsa i Fred”. Els i les assistents van coincidir en la importància de mantindre’s amb il·lusió, actiu/a i volgut/a en qualsevol moment de les nostres vides. Es realitzarà una segona part del taller per a reflexionar sobre la motivació, les il·lusions, l’optimisme, l’actitud davant la vida, la relació de parella, l’amor, la vellesa, la hipocondria, l’actitud enfront de la malaltia, la depressió o les relacions familiars.

En la xarrada “Cuidar al cuidador/cuidadora” van eixir a la llum aspectes que van servir per a comprendre a les persones que tenen a càrrec a un familiar dependent. Molts d’aquests sentiments són de negació, tristesa, preocupació, vergonya o culpa. Les frases més repetides van ser: “Em va cuidar, ara em toca a mi” “Si jo no m’ocupe d’ell, ningú més ho faria per mi”, “Sóc una egoista si perd el temps en mi”, “Només jo sé cuidar-li”, “És la meua responsabilitat”.

D’altra banda, els nostres majors s’han adonat dels avantatges que presenta un llibre electrònic enfront del format tradicional: el pes és menor, no ocupen lloc i, el més important, la grandària de la lletra es pot adaptar fàcilment a les necessitats de cada lector. Aquestes van ser algunes coses que van descobrir en el “Taller sobre el llibre electrònic” impartit a la Biblioteca Municipal Enric Valor. També els van mostrar com accedir des de diferents dispositius o usar el catàleg e-Biblio que permet la consulta de llibres o prestar i retornar exemplars-

En la xarrada “Teleassistència” van aprendre que poden demanar aquest servei tan útil de manera gratuïta en els Serveis Socials de referència gràcies al programa “Majors de 65” de la Diputació. També es pot sol·licitar directament a l’empresa Atenzia. Aquest últim procediment és més ràpid per té un cost.