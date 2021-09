Els mapes sísmics de la Comunitat són fonamentals per a la planificació del territori i de les emergències

Connect on Linked in

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha qualificat els mapes sísmics de la Comunitat Valenciana, elaborats per l’Institut Cartogràfic Valencià (ICV) amb la col·laboració de la Universitat d’Alacant, com “un element fonamental de gestió pública” per a la planificació tant territorial com d’emergències.

Per a Arcadi España, este mapa ens permet dissenyar millor els instruments de planificació territorial i identificar els llocs de la Comunitat Valenciana on hàgem de tindre més cura per este risc sísmic.

D’una banda, s’ha realitzat el mapa de perillositat sísmica de la Comunitat Valenciana per a un període de retorn de 475 anys amb dades sísmiques obtingudes de la base de dades de zones sismogénicas de la Península Ibèrica i territoris d’influència.

Per una altra, s’ha dissenyat el mapa de sismicitat i falles actives en la Comunitat Valenciana, amb dades temàtiques obtingudes del catàleg de terratrémols elaborat i mantingut per l’Institut Geogràfic Nacional.