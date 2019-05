Connect on Linked in

Els membres de Compromís baixen amb piragua pel riu Xúquer.

La finalitat d’aquest acte ha sigut intentar deixar de viure d’esquenes al riu.

Diego Gómez junt amb el candidat al Parlament Europeu per Compromís Jordi Sebastià i la candidata a l’alcaldia de Més Compromís per Algemesí han acudit a una baixada en piragua pel riu Xúquer per reivindicar les polítiques que s’impulsen des del seu partit per a la protecció de ‘les nostres aigües’.

L’objectiu d’aquest acte ha estat molt clar, en tots els aspectes;

El candidat al parlament europeu ens ha contat algunes de les propostes i polítiques que s’impulsaran si Compromís guanya les eleccions europees.

Un acte amb una finalitat clara, els membres del partit Compromís estan ja impacients per conéixer els resultats.