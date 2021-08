Els menors de setze anys també tindran vacuna , estàs d’acord?

Connect on Linked in

El curs escolar començara el pròxim 8 de setembre i la previsió és que tot l’alumnat major de dotze anys inicie el curs amb almenys una dosi de la vacuna , un total de prop de 420.000 adolescents de tot el territori valencià

La vacuna als menors és un dels temes que més controvèrsia causa entre la població per la seua vulnerabilitat i la falta de dades dins d’este sector de la població

Per a aquests col·lectius solament es podran destinar les vacunes Pfizer i Moderna son les úniques que han rebut el vistiplau per part de les autoritats reguladores per a ser injectades en menors d’edat, encara que no en més xicotets de 12 anys

Els menors no podran acudir a soles a la cita de vacunació, serà necessari l’acompanyament d’un dels progenitors o representant legal, o si no pot ser una autorització firmada de consentiment

El protocol sobre aquest tema també assenyala que si es produeix un rebuig de la vacunació s’haurà de registrar en el Sistema d’Informació Vacunal, indicant en el cas que la decisió la prenga la mare/pare/tutor les dades de la persona que pren la decisió en l’apartat corresponent del SIV