Els més menuts gaudeixen de la Nit d’Ànimes de Foios

Xiquets i xiquetes disfressats van acudir als comerços per al ‘truc o tracte’

També ha tingut lloc un ‘fotomaton’ i l’exposició ‘7 pecats capitals’

La nit del 31 d’Octubre ha emplenat els carrers de Foios amb els més menuts disfressats de terror per a celebrar la Nit d’Ànimes. La iniciativa, sorgida per una part de la població fa uns anys, s’ha portat a terme des de la regidoria de comerç, amb la col·laboració dels comerços d’ACOFIP.



Durant la vesprada, els locals associats han sigut parada dels grups de xiquets i xiquetes que, amb les seues disfresses, han entonat el ‘truc o tracte’ per a aconseguir una bona quantitat de caramels i llepoleries. Posteriorment, de les 19.00 fins a les 21.30 hores, al saló d’actes de l’ajuntament, ha tingut lloc un ‘fotomaton’ ambientat per a la data, per on grans i menuts han passat per immortalitzar la festa.



Paral·lelament, també al saló d’actes, ha estat oberta l’exposició del fotògraf local, Toni Duarte ,‘7 pecats capitals’, que s’ha pogut visitar tant durant la vesprada del dijous 31 com la del divendres 1.



Juan José Civera, regidor de comerç, s’ha mostrat content per la bona acollida que les activitats han tingut: “ha sigut molt satisfactori vore els carrers plens de xiquets disfressats demanant dolços pels comerços del poble”. Pel que fa a l’origen de la nit, ha afegit que “es valora en positiu la incorporació d’una tradició estrangera que s’adapta a la nomenclatura i llengua valenciana, fent-la així més nostra”, ha conclòs Civera.