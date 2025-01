Els metges de l’Hospital de la Ribera impugnen judicialment la supressió de les cirurgies cardíaques 

Els metges de l’Hospital de la Ribera han portat als tribunals la decisió de suprimir les cirurgies cardíaques en el centre, una mesura anunciada per la Conselleria de Sanitat que va entrar en vigor el divendres.

Segons la resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a partir d’ara les intervencions quirúrgiques cardíaques es derivaran a l’Hospital General de València, encara que es mantindran les cirurgies pendents en llista d’espera.

Este canvi forma part d’una reorganització sanitària més àmplia dins del Sistema Valencià de Salut, que classifica estes operacions com d’alta complexitat. La Conselleria ha establit diversos hospitals de referència, entre ells el Clínic de València i La Fe, per a atendre els pacients de la Ribera, que seran derivats a estos centres, segons el nou itinerari clínic.

Els metges de l’especialitat han manifestat la seua oposició a esta mesura, i després de diverses manifestacions, estan treballant amb els seus advocats per a recórrer-la davant els tribunals. El seu objectiu és frenar la reestructuració i restaurar el servici de cirurgia cardíaca a l’hospital. Encara que la Conselleria assegura que l’atenció urgent, com la que reben els pacients amb infart agut de miocardi, no es veurà afectada, els professionals insistixen que la reorganització podria posar en risc la qualitat assistencial.

Per part seua, el sindicat UGT Serveis Públics ha expressat el seu “total rebuig” a la decisió, criticant el que consideren una “retallada sanitària”. Afirmen que els pacients de la Ribera es veuran obligats a desplaçar-se a València, la qual cosa no respon a una millora de la qualitat del servici ni a una gestió eficaç dels recursos, sinó a interessos “opacs”.