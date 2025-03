Els millors bunyols fallers, a Aldaia

Arranca la temporada amb els dolços més tradicionals de les falles de la mà de punts de venda aldaiers de gran qualitat com ara El Origen, Selvi o Master Churro a Aldaia.

Cada any, els punts de venda de bunyols de Aldaia superen les expectatives de les famílies i visitants que es desplacen a la localitat per gaudir de les festes falleres.

Mari, una de les mestres bunyoleres, va aprendre la recepta tradicional fa molts anys, i des de llavors ofereix bunyols casolans cada setmana fallera. Aquest any, la seva pastisseria estarà oberta de 8 a 12 hores i de 17 a 20 hores.

Per la seva part, Pastisseria Selvi ha superat els danys de la recent dana i obre de 9h a 12h i de 17h a 20:30h, oferint bunyols d’alta qualitat.

Els ingredients utilitzats per crear aquests bunyols són llevat, aigua, carabassa i farina de primera qualitat. El secret? “El més important és tenir les mans mullades i l’oli ben calent”, explica Mari, qui afegeix que llançar-los bé a l’oli també és clau per aconseguir el punt perfecte. “Has de fer el forat bé perquè el calor entri a la massa sense cremar el bunyol”, una tècnica que passa de generació en generació.

Especialment durant les tardes, les cues es formen davant dels establiments més tradicionals de Aldaia, com El Origen, Selvi i Master Churro. Els veïns i forasters tenen clar que “no podíem faltar a Falles, cada any venim a per els millors bunyols, i són d’Aldaia”.

La demanda és tan alta que l’any passat es van vendre més de 3.000 dotzenes de bunyols. Tots els ingredients provenen del comerç local, garantint la màxima qualitat. Pastisseria Selvi, per exemple, utilitza gairebé 200 quilos de farina només durant la setmana fallera per crear els seus bunyols.

Els clients poden trobar aquests deliciosos bunyols a punts de venda tan coneguts com l’Avinguda de la Música 22, Carrer Església 53 i Mercat Municipal, que són referències molt conegudes no només per als veïns d’Aldaia, sinó també pels fallers de la contornada.

A més de la venda en els seus establiments, algunes pastisseries estan introduint novetats com ara el servei de càtering o a domicili per garantir que els millors bunyols arribin a totes les taules falleres, fins i tot amb horaris flexibles segons la demanda.

Amb la tradició garantida i una oferta en constant innovació, els bunyols d’Aldaia continuaran sent un dels plats més desitjats de les Falles 2025.