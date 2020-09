Els millors jugadors i jugadores de pàdel del món es donen cita en valència a partir de demà en la fase final del World Padel Tour València 2020

Connect on Linked in

La competició se celebrarà en la Font de Sant Lluís del 2 al 6 de setembre

La regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé, ha presentat hui en la plaça de l’Ajuntament al costat del diputat d’Esports, Andrés Campos; el president de la Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana, Alfonso Monferrer; i el director estatal de World Padel Tour, Luis Torres Urios, el “Estrella Damm València Open 2020”. La competició conforma la cinquena prova del World Padel Tour 2020 i congregarà en la capital del Túria des de demà, dimarts 2 de setembre, fins diumenge que ve 6 de setembre als millors jugadors i jugadores del món en esta disciplina esportiva. Bernabé ha explicat que a causa de l’actual crisi sanitària per la COVID-19 “la competició es farà a porta tancada, però garantirem tots els protocols sanitaris i de prevenció perquè els jugadors i jugadores puden jugar en les millors condicions”.



Bernabé ha celebrat que “un altre any més València serà l’epicentre del pàdel mundial” i ha posat en valor el treball del consistori valencià perquè la ciutat aculla “esdeveniments esportius nacionals i internacionals que fan que València siga tot un referent”. Pel que fa a l’excepcionalitat d’albergar el World Padel Tour València 2020 per la pandèmia del coronavirus, la regidora d’Esports ha insistit que “és un any especial, tenim unes circumstàncies especials, per això el farem a porta tancada”. En este sentit ha volgut enviar un missatge de “tranquil·litat” ja que ha assegurat que “garantirem tots els protocols sanitaris i de prevenció perquè els jugadors i jugadores puguen exercir la pràctica esportiva i jugar les seues partides en les millors condicions”.



Així mateix, l’edil ha fet una crida “a la prudència en tots els àmbits” al mateix temps que ha reivindicat que “en l’àmbit esportiu hem d’estar preparats, preparar les nostres instal·lacions, els nostres clubs i federacions, per a enfrontar-nos a la pandèmia de la COVID-19 amb les millors garanties”.



El pavelló de la Font de Sant Lluís, en el qual juguen l’equip masculí i femení del València Basket, serà la seu del “Estrella Damm València Open 2020” en el qual des de demà 2 de setembre fins al diumenge 6 de setembre es donaran cita els millors jugadors i jugadores del món de pàdel. Un torneig que conforma la cinquena prova del circuit de World Padel Tour 2020 i que segueix el deixant dels celebrats ja a Madrid, Marbella, Sardenya i Menorca. Com a conseqüència de les restriccions ocasionades per la pandèmia del coronavirus, la competició es realitzarà a porta tancada sense públic, encara que podrà seguir-se en rigorós directe a través del canal de streaming oficial del World Padel Tour així com els partits del dissabte i del diumenge en Gol Televisión.



Un torneig que convertirà a València en l’epicentre del pàdel mundial a partir de demà i que tindrà presència valenciana gràcies a Javier Rico, número 22 del rànquing mundial; Josete Rico, número 38 en el rànquing i que l’any passat va rebre el Premi al Mèrit Esportiu de la ciutat de València; i Tamara Icardo, número 23 del rànquing. Els tres han participat este matí en la presentació del torneig a la plaça de l’Ajuntament, en la qual han protagonitzat una xicoteta exhibició amb diversos tocs.