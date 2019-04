Els millors tenistes en cadira de rodes es donen cita en el XXI Open Nacional TSR d’Almussafes

Connect on Linked in

Del 26 al 28 d’abril, les instal·lacions municipals acolliran aquest campionat, en el qual s’enfrontaran 15 jugadors de tota Espanya

Demà, dijous 25 d’abril, se celebrarà l’acte en el qual es presenta l’esdeveniment i se sortegen els encreuaments

Almussafes acull aquest cap de setmana el seu XXI Open Nacional de Tenis en Cadira de Rodes, un esdeveniment organitzat pel Club de Tenis local, la Federació Valenciana de Tenis, la Federació d’Esports Adaptats i l’Ajuntament en el qual participaran 15 esportistes de sis comunitats autònomes. Del 26 al 28 d’abril, aquests tenistes, que ocupen les primeres posicions en el rànquing nacional, s’enfrontaran en diversos partits, que es disputaran en les pistes de tenis municipals situades en el Polígon Industrial Juan Carles I. La presentació de l’esdeveniment, amb el qual es busca promocionar aquest esport i els seus valors, es portarà a terme demà dijous 25 d’abril en un sopar de gala en la qual participaran jugadors, organització, autoritats i col·laboradors.

Superades amb èxit en 2018 les seues dues primeres dècades de trajectòria, l’Open Nacional de Tenis en Cadira de Rodes d’Almussafes afronta aquesta setmana amb grans expectatives la seua vint-i-unena edició. El Club de Tenis de la localitat, la Federació Valenciana de Tenis, la Federació d’Esports Adaptats i l’Ajuntament de la població uneixen una vegada més les seues forces per a organitzar un esdeveniment esportiu amb el qual es busca promocionar i motivar la pràctica d’esport adaptat, en la qual cobra especial rellevància l’esperit de superació, el sacrifici i l’esforç.

Del divendres 26 al diumenge 28 d’abril, les pistes de tenis situades en el Polígon Industrial Juan Carles I d’Almussafes acolliran els partits en els quals s’enfrontaran un total de 15 esportistes procedents de Catalunya (7), Andalusia (4), La Rioja (1), Madrid (1), Murcia (1) i Aragó (1). Tots ells ocupen els primers llocs en el rànquing nacional, entre els quals destaquen Cisco García, Arturo Montes, Francesc Prat, Juanjo Rodríguez i Jorge Iglesias, quart, cinqué, sisé i huité en la classificació, respectivament.

El sopar de gala en el qual es presentarà l’esdeveniment i es procedirà al sorteig dels enfrontaments es durà a terme demà dijous 25 d’abril a partir de les 21 hores a l’Hotel Bartos i en ell participaran autoritats, organització, jugadors i col·laboradors, entre els quals es troben nombroses empreses d’Almussafes i del seu entorn. Serà l’endemà, el divendres 26 d’abril, quan s’inicie la competició, que s’allargarà durant tres jornades. El diumenge es disputaran les tres finals, la de consolació (10 hores), la individual (11 hores) i la de dobles (12 hores), mentre que el lliurament de premis i la clausura del open està previst que es desenvolupen a partir de les 13.30 hores.

El XXI Open Nacional TSR d’Almussafes, puntuable per al rànquing nacional, entregarà trofeus per al campió, el finalista i els semifinalistes en cadascuna de les categories de simples i dobles. Així mateix, es concediran diversos premis especials. Els jugadors campions i finalistes de consolació rebran un obsequi donat per Esplai Esport. Finalment, l’organització entregarà per sorpresa en el sopar de gala la Torre Razef a un dels patrocinadors del torneig, en el qual col·laboren més de quaranta empreses.