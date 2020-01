Els ministres ja han pres possessió del seu càrrec

Connect on Linked in

El primer a prendre possessió ha estat Juan Carlos Campo.

Els nous i les noves ministres ja han pres possessió dels seus nous càrrecs. Els 22 ministres del nou govern de coalició han promés el seu càrrec 17 són del partit socialista i 5 d’Unides Podem. Com ja va ocórrer en la promesa de l’anterior Govern socialista, molts dels nous càrrecs s’han referit al ‘Consell de Ministres i Ministres’ o exclusivament al ‘Consell de Ministres’.



El primer a fer-ho ha sigut el nou ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, que just després ha ocupat el seu lloc al costat del Rei com a notari major del regne. Després d’ell ha sigut el torn dels quatre vicepresidents de l’Executiu per ordre d’importància: Carmen Calvo com a vicepresidenta primera i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Pablo Iglesias com a vicepresident Segon i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Govern i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i Teresa Ribera com a vicepresidenta quarta del Govern i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.



Després els han seguit la resta de ministres per jurar també el seu càrrec. Un govern que s’ha format amb il·lusió de canviar la situació en què Espanya es trobava mitjançant les diferents mesures que PSOE i UP han acordat als diferents àmbits com l’educatiu, sanitat o justícia entre altres.