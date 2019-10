Els monstres valencians tornen a Torrent per Tots els Sants

Connect on Linked in

Un any més, la campanya ‘Espanta la Per’ reivindica l’imaginari de la por autòctona amb tallers infantils i l’exposició “Vestir la Per”

Enguany, les Biblioteca de Torrent i el Museu Comarcal de l’Horta Sud celebra per quart any consecutiu en la campanya ‘Espanta la per! Per Tots Sants, monstres valencians’ amb una programació d’activitats dirigides a públic adult i infantil. El La campanya naix des del Museu d’Etnologia de la Diputació de València i té com a objectiu principal és reivindicar, en relació a Tots els Sants, moment molt influït per la festa nord-americana d’Halloween, l’existència en l’imaginari valencià de monstres propis com l’Home del Saco, les bruixes, la Quarantamaula, el dimoni o el Car, així com fomentar la lectura de la literatura popular valenciana en les quals aquests personatges són protagonistes de rondalles i de llegendes.

Les disfresses dels 9 monstres valencians que formen part de la campanya ‘Espanta la per 2019’ han sigut elaborats per l’alumnat del Grau de Disseny de Moda de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València (EASD). L’exposició pot visitar-se en el Museu d’Etnologia de la Diputació de València fins al 5 de gener de 2020 i també existeixen 9 vídeos tutorials en el canal de Youtube del Museu Valencià d’Etnologia. (https://www.youtube.com/user/muvalenciaetnologia) que, de manera molt didàctica, ensenyen a les famílies i a les escoles com disfressar als més xicotets de la Quarantamaula, l’Home dels nassos o les bruixes més valencianes, entre altres.

Àmbit didàctic i infantil



El programa ha estat compost per tallers dirigits a escolars i famílies: L’activitat ‘Rodem històries de per als museus’ en els col·legis, tallers de disfresses de monstres valencians tant en el Museu Comarcal com a la Biblioteca Metre, una narració per a adults ‘Els tres morts de Batiste’ d’Almudena Francés i una gimcana en col·laboració amb Cucurucú Teatre, la EPA i la UMT.



La gimcana va partir de la plaça de la Unió Musical, va seguir a la biblioteca Metre on se’ls va entregar una bossa amb el berenar, batucada per l’avinguda en companyia de percussionistes de la UMT, van a la EPA seguint les pistes (monstres amagats, llibres, etc), Casa Cultura, Torre (història de l’emparedat amb José María). Acaba en el museu comarcal ball de l’o i dues.

Demà, per a celebrar el Dia de Tots els Sants, tindrà lloc una actuació de albaes i balls tradicionals, tradició torrentina del segle XV en homenatge als difunts.