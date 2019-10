Els moros i cristians de la Pobla Llarga celebraven el 40 aniversari el passat cap de setmana

Print This Post

La festa declarada Bé d’Interés Turístic Local va ser èxit total de participació i d’assistència.

El gran dia de la Pobla Llarga arribava de la mà dels Moros i Cristians. Una desfilada pels carrers de la localitat de les nou comparses que formen la festa declarada Bé d’Interés Turístic Local.

L’esdeveniment que any darrer any congrega a més d’un centenar de persones, celebrava aquest any el 40 aniversari. Les nombroses comparses commemoraves la figura de Jaume I i la reconquesta cristiana, una festa que aporta cultura i molta història.

Els moros i cristians segueixen sent una festa significativa i emotiva per a tots els participants.



Un dels millors actes que se celebren a La Pobla Llarga.