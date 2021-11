Els Moros i Cristians de la Vila d’Alzira tornen a desfilar pels carrers de la ciutat

Connect on Linked in

La Vila d´Alzira continuarà sent mora un any més. El còvid ​​ha aconseguit el que no obtingueren els habitants d’Al-Jazirat, abandonats a la seua sort pel rai (el seu governador), que va fugir a Múrcia davant l’arribada de Jaume I. Les precaucions sanitàries van comminar la directiva de la Federació de Comparses i Filaes a decidir no organitzar enguany l’ambaixada en què es representa el canvi de poder a Alzira el 30 de desembre del 1242. Tot i això la il·lusió i les ganes de festa estaven presents en l’ambient.

La còvid ha aconseguit reforçar més si cap, una festa que ja compleix els 20 anys.

El regidor de Festes Xavi Pérez va agrair a la Federació, l’aposta feta enguany a l’incrementar els músics en cada comparsa o Filà.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez reconeixia que octubre ha sigut un més on la vida festiva i cultural d’Alzira ha eixit al carrer.

En unes festes “de transició”, més de 150 festers van lluir els seus trages oficials on la millora a l’entrada la van posar el nombre més gran de músics presents darrere de les esquadres.