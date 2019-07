Els Moros i Cristians de Torrent celebren l’acte d’exaltació dels seus càrrecs festers

Connect on Linked in

La capitana mora, Encarna Puig, i el capità cristià, Vicent Francés, van ser els protagonistes de la vetlada

L’àgora de Parc Central es va vestir de gala el dissabte a la nit per a exaltar als càrrecs festers de 2019, donant el tret d’eixida a les festes de Moros i Cristians de Torrent, en una gala que va reunir a més de 600 representants de les diferents filás i comparses de la ciutat. D’aquesta manera, la capitana mora, Encarna Puig, de la comparsa Muladins de Alí Bufat, i el capità cristià, Vicent Francés, de Els Cavallers Hospitalaris; acompanyats de l’alferes mora, Rebeca González, de la comparsa Omeyes, i l’alferes cristiana, Sonia Guzmán, de la filà Dames de corps de la Reina Na Violant d’Hongría, van ser nomenats com els màxims representants de la FMYC de Torrent per a les pròximes festes.

L’acte es va iniciar amb un cocktail de benvinguda i, seguidament, les i els protagonistes de la nit van pujar a l’escenari, on es van poder veure diversos vídeos amb una breu presentació de cadascun. L’alcalde Jesús Ros, acompanyat del regidor de Festes, Pascual Martínez, i el president de la Federació de Moros i Cristians, Xavier Santamaría; va animar a tots i totes a gaudir de les festes de Moros i Cristians de Torrent, “que any rere any s’han convertit en un referent, atraient cada estiu a més veïns i veïnes de la comarca, innovant i creixent en la qualitat dels actes, així com en el nombre de festers i festeres”.

La vetlada va estar amenitzada amb un espectacle de foc i va comptar també amb un grup de ball. Després de nomenar als càrrecs es va donar pas al sopar de capitania i, com a punt final a la nit, els assistents van poder gaudir d’una revetla.