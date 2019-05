Els municipis amb horts urbans municipals es dupliquen des de 2015 amb l’impuls de la Diputació

Print This Post

43 municipis de les comarques de València ja compten amb horts urbans municipals i un total de 1.990 parcel·les disponibles

Els horts urbans municipals, una iniciativa que compta amb el recolzament de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, funcionen ja a 43 municipis de les comarques de València. Amb aquesta xifra, el nombre de localitats que disposa d’horts socials municipals és quasi el doble dels 26 que hi havia al 2015, segons s’assenyala a l’estudi sobre el nivell d’implantació d’horts urbans que ha realitzat la institució provincial.

El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha expressat que “l’objectiu d’aquest estudi de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació és obtenir una diagnosi completa de l’acceptació, necessitat i implantació dels horts urbans a la província de València”. El diputat ha apuntat també que “aquesta informació servirà com a eina per a que els ajuntaments que encara no s’han sumat a les iniciatives dels horts urbans tinguen un major coneixement d’aquest projecte i es sumen a ell”.

L’estudi assenyala que existeix un total de 1.990 parcel·les disponibles, de les que 1.685 es troben cultivades, el que representa un 84% d’ocupació dels horts. La parcel·la tipus més freqüent és rectangular amb 95 m2, i el 65% d’aquestes son de propietat municipal. En quant als perfils de les persones usuàries, les més habituals són persones jubilades i aturades. Les dades de la recerca indiquen, a més, que 152 usuaris es troben a les llistes d’espera per a accedir a l’ús dels horts.

L’anàlisi de la situació dels horts urbans també mostra que, en general, aquests es troben en funcionament i en bon estat de conservació. Les pràctiques culturals més habituals són les que es corresponen amb l’agricultura ecològica, amb predomini de cultius d’hortalisses de temporada, plantes aromàtiques i culinàries, i també plantes de flor ornamental.