Els municipis de La Ribera rebran 28 milions d’euros de la Diputació per a millorar les seues infraestructures i serveis

El Pla d’Inversions 2020-21, aprovat en el ple d’abril, contempla una aportació de 28.370.335 euros per a la comarca, amb 20.220.481 euros per a la Ribera Alta i 8.149.853 euros per a la Ribera Baixa



Els ajuntaments i les mancomunitats tindran dos anys per a executar els seus projectes, en un pla amb el major pressupost de la història que introduïx la sostenibilitat mediambiental



“Este pla pal·liarà moltes de les febleses històriques dels nostres municipis i afig nous valors com la igualtat i la justícia social”, assegura el vicepresident Carlos Fernández BielsaEls municipis de La Ribera rebran més de 28 milions d’euros de la Diputació de València per a millorar les seues infraestructures i serveis. El Pla d’Inversions 2020-21 de la corporació provincial, aprovat en el ple d’abril, contempla una dotació global de 28.370.335 euros per a la comarca, dels quals 20.220.481 euros es repartiran entre els municipis i mancomunitats de la Ribera Alta i 8.149.853 euros entre els ens locals de la Ribera Baixa.

Estes quantitats oscil·len entre l’1.188.000 euros d’Alzira i els 315.000 euros de Sant Joanet a la Ribera Alta, i entre l’1.138.000 euros de Cullera i els 373.000 euros del Mareny de Barraquetes a la Ribera Baixa. Al mateix temps, set mancomunitats estan incloses en este nou Pla d’Inversions: la de la Ribera Alta, que rebrà 358.000 euros; la de la Ribera Baixa, amb 204.000 euros; la del Vall dels Alcalans, amb una assignació de 89.000 euros; les del Marquesat i L’Énova, amb 87.000 i 86.000 euros respectivament; la Mancomunitat Albalat de la Ribera-Polinyà, amb una dotació de 72.000 euros; i la d’Alcàntera, Càrcer, Cotes i Sellent, a la qual corresponen prop de 68.000 euros.

El repartiment és el resultat d’una nova fórmula que ha tingut en compte els plantejaments d’anteriors plans com el PPOS i el SOM, integrant criteris nous que busquen reforçar valors com la justícia social, la igualtat i els objectius de desenvolupament sostenible inclosos en l’Agenda 2030 d’Europa. D’esta forma, als paràmetres de població, superfície, valor marginal, desocupació i cost efectiu per la prestació de serveis s’afigen uns altres com el desenvolupament de plans urbans estratègics, formar part del Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia, comptar amb litoral marítim, l’esforç fiscal i els plans d’Igualtat i Mobilitat Urbana.

En paraules del vicepresident i diputat de Cooperació Municipal i Cohesió Territorial, Carlos Fernández Bielsa, “este és un pla modern que unifica els programes d’inversió als nostres pobles, des de la igualtat d’oportunitats i amb noves iniciatives per a millorar la societat des de la política”. Per exemple, l’aposta decidida per “fomentar models de creixement sostenible i entorns saludables, que es traduïx a destinar un 10% del pla, 14 milions d’euros, a incentivar projectes de sanejament, energia neta, innovació o ciutats intel·ligents que generen recursos per a avançar cap a un futur millor”.

Reactivar l’economia local

El responsable de Cooperació destaca que el nou Pla d’Inversions és “fruit de l’esforç i el diàleg entre totes les àrees del govern de la Diputació, recollint la sensibilitat d’alcaldes i alcaldesses amb l’objectiu de pal·liar els obstacles i les febleses històriques dels municipis de la província, especialment dels més xicotets”.

En la línia de la gestió marcada pel president Toni Gaspar, que pretén dotar de major liquiditat i autonomia als ens locals treballant conjuntament amb la Generalitat i els ajuntaments, este Pla d’Inversions basat en l’objectivitat i l’equitat comptarà amb el major pressupost de la història i, com explica el vicepresident Bielsa, responsable de Coordinació Institucional i Cohesió Territorial, “permetrà que tinguem municipis millor finançats per a afrontar reptes en matèria cultural, benestar, educació, patrimoni i desenvolupament econòmic en general”.

L’equip de govern provincial ha centrat els seus esforços durant l’estat d’alarma a garantir, d’una banda, la liquiditat dels municipis per a fer front a la crisi de la COVID-19, i per una altra, en la preparació de l’escenari posterior a l’estat d’alarma per a reprendre immediatament l’activitat, cas de la posada en marxa dels projectes d’este Pla d’Inversions que servirà per a “reactivar l’economia dels municipis valencians”.

El Pla d’Inversions 2020-21 de la Diputació de València té una dotació global de 144 milions d’euros, dels quals prop de 139 milions es repartiran entre 261 municipis de la província, al voltant d’1.250.000 euros entre les 3 entitats locals menors existents i altres 4 milions d’euros que arribaran a les 25 mancomunitats valencianes, en funció de la seua activitat i els municipis als quals representen. Les 5 grans ciutats, València, Torrent, Paterna, Gandia i Sagunt, comptaran igualment amb ajuda de la Diputació per a finançar projectes singulars.