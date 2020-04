Els municipis de La Ribera rebran 7,3 milions extra de la Diputació per a fer front a la pandèmia

Connect on Linked in

El ple de la corporació aprova per unanimitat esta injecció que se suma a la part ja ingressada del Fons de Cooperació, al qual la Diputació aportarà enguany més de 60 milions d’euros en total

Les 36 localitats de la Ribera Alta tenen assignats 5.281.867 euros i les 14 de la Ribera Baixa 2.013.110 euros en la proposta ratificada este dimarts en el ple de la institució provincial

El president, Toni Gaspar, destaca que este programa conjunt amb la Generalitat evita burocràcia i garantix liquiditat als municipis valencians en espera de posar en marxa el Pla d’Inversions

Els municipis de La Ribera rebran 7,3 milions d’euros de l’aportació extraordinària de la Diputació de València al Fons de Cooperació per a fer front a les conseqüències de la pandèmia. D’esta quantitat, 5.281.867 euros es repartiran entre els 35 municipis i l’entitat local menor de la Ribera Alta i 2.013.110 euros entre els 12 municipis i les dos entitats locals menors de la Ribera Baixa.



A la Ribera Alta, les ajudes que arribaran als consistoris oscil·len entre els 471.301 euros d’Alzira i els 50.492 euros de Cotes, mentre que en la Ribera Baixa estes quantitats van des dels 66.495 euros assignats al Mareny de Barraquetes fins als 361.375 euros que corresponen a Sueca.



La Diputació de València ha aprovat per unanimitat en el ple d’abril una injecció extraordinària de 40 milions d’euros als ajuntaments de la província que completarà els 20,6 milions ja ingressats als municipis a través del Fons de Cooperació, el mecanisme en el qual la corporació provincial participa al costat de la Generalitat per a reforçar l’autonomia local i que, en el context actual, pretén dotar als municipis de recursos econòmics, a lliure disposició, per a afrontar les conseqüències de la crisi del COVID-19.



D’altra banda, el ple també ha donat llum verda amb l’acord de tots els grups polítics al Pla d’Inversions 2020-21, dotat amb 140 milions d’euros, els projectes del qual començaran a executar-se quan finalitze l’estat d’alarma.



Més de 60 milions d’euros



Amb esta dotació suplementària, la Diputació aportarà en total més de 60 milions d’euros als 266 ajuntaments i les 3 entitats locals menors de la província a través d’un programa que compta amb altres 20,6 milions de la Generalitat i que permet destinar els recursos a les necessitats de cada municipi, sense justificació prèvia i evitant tràmits administratius, la qual cosa millora la suficiència financera dels consistoris per a fer front a la crisi causada per la pandèmia.



En paraules del president de la Diputació de València, Toni Gaspar, “esta partida extraordinària és un pas més en el full de ruta que ens hem marcat en la institució per a fer front a esta situació complicada per a tots, i que se centra en fer arribar les ajudes de la forma més ràpida possible als ajuntaments, garantint la liquiditat de tots ells i especialment dels més xicotets perquè tots puguen fer front a la crisi”. Gaspar afig que l’organisme provincial “centra també els seus esforços en l’escenari posterior a la fi de l’estat d’alarma”, moment en què la Diputació reactivarà el Pla d’Inversions 2020-21, amb 140 milions d’euros per a millorar infraestructures i serveis en els municipis.



Quant al Fons de Cooperació Municipal, “el millor mecanisme per a ajudar als ajuntaments i agilitar els recursos que posem a la seua disposició”, la resolució signada pel diputat d’Hisenda, Vicent Mascarell, i distribuïda als grups polítics abans de la seua ratificació en el ple, contempla els 40 milions d’euros extraordinaris que es distribuiran mitjançant dues fórmules diferents. La meitat d’esta quantitat ja va ser avançada a la fi del passat any pel president Gaspar i seguirà els mateixos criteris de repartiment que utilitza el Consell. Els altres 20 milions, fruit d’una modificació pressupostària per a ajudar els municipis a fer front a la pandèmia, contemplen una quantitat mínima per a cada localitat i una altra per trams de població, pensant en els municipis amb menys recursos.