Els municipis del Carraixet dissenyen la seua estratègia de turisme a 5 anys

Divendres es va presentar a Foios el Pla Estratègic de Turisme de la Mancomunitat del Carraixet 2025-2029, que busca posar en valor els recursos més singulars de cada municipi.

La Casa dels Artillers de Foios ha acollit este divendres la presentació del pla, que té com a objectiu traçar les principals línies de treball per a continuar mostrant l’atractiu turístic de la zona i reforçar els punts forts: l’agroturisme, el turisme cultural, la sostenibilitat, la seua connexió amb l’horta i altres activitats, com el cicloturisme, la pilota valenciana i el birding, així com les amenaces i les debilitats.

Este pla, subvencionat per la Diputació de València, ha sigut elaborat seguint una metodologia d’anàlisi interna i externa on s’ha donat veu a diferents agents públics i privats a través d’enquestes en línia i sessions de focus group.

Com ha explicat l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, “el Pla estratègic és un instrument imprescindible per a continuar fent passos sòlids en matèria de turisme, i ha afegit: “Amb este pla estratègic, tots els municipis que conformem la Mancomunitat del Carraixet ens alineem per a promoure un turisme sostenible i de qualitat, al mateix temps que posem en valor el nostre patrimoni més característic”.

De les conclusions extretes en el pla destaquen quatre línies principals d’actuació:

Transició verda i sostenible

Creació i interpretació turística de la Ruta dels Fumerals, la Ruta del Modernisme i una Ruta del Patrimoni Hidràulic (séquies i molins).

(séquies i molins). Implementació de senyalística interpretativa amb tecnologia NFC i codis QR per a millorar l’experiència del visitant.

Eficiència energètica

Implementació d’un sistema d’enllumenat eficient i respectuós amb l’entorn natural, contribuint a la mitigació del canvi climàtic.

Transició digital

Millora de la pàgina web de Turisme i creació de fullets promocionals.

i creació de fullets promocionals. Desenvolupament d’un Pla Anual de Fires i una agenda digital d’esdeveniments .

i una . Creació d’una guia digital sobre cicloturisme a l’Horta i miradors turístics digitals .

i . Impuls del Club de Producte Gastronòmic Tastem l’Horta i convenis amb centres educatius per a fomentar el turisme universitari.

Competitivitat

Creació d’un aparcament regulat per a autocaravanes .

. Instal·lació d’una oficina de Tourist Info de la Mancomunitat del Carraixet.

de la Mancomunitat del Carraixet. Col·locació de tòtems d’informació turística 24 hores i un sistema de visites guiades .

i un . Creació d’ esdeveniments esportius vinculats a la pilota valenciana i musicals d’interés turístic .

. Instal·lació de miradors físics en l’horta per a l’observació paisatgística, agrícola i etnogràfica .

. Museïtzació i dotació de la Casa dels Artillers de Foios com a punt d’informació turística.

com a punt d’informació turística. Millora de la museïtzació de la Fàbrica de la Seda .

. Creació d’esdeveniments gastronòmics que posen en valor productes de quilòmetre zero.

En definitiva, ha recalcat l’alcalde Sergi Ruiz, “accions que van dirigides a fer de l’acció turística un complement econòmic, així com un element vertebrador dels nostres pobles i, sobretot, una oportunitat més per a l’Horta de València, el nostre entorn natural“.