Els municipis del Parc Natural del Túria prioritzen la neteja i la seguretat per a la reconstrucció del riu

L’Ajuntament de Manises, junt amb altres consistoris de la zona, ha mantingut una reunió amb el Govern d’Espanya per coordinar les actuacions de neteja i recuperació del riu Túria, una de les zones més afectades per la tragèdia del 29 d’octubre.

L’alcalde de Manises, Javier Mansilla, acompanyat dels regidors Rafael Mercader (Medi Ambient) i Guillermo Martínez (Urbanisme), va presidir la trobada a l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, on van acordar la col·laboració entre diversos municipis per a recuperar l’entorn del riu amb seguretat i celeritat.

L’alcalde Mansilla va destacar la necessitat de solucionar els problemes de connectivitat en les zones més afectades del riu, així com la titularitat dels terrenys per poder realitzar les actuacions necessàries. “És fonamental posar en marxa, al més aviat possible, les tasques per a la reconstrucció del nostre pulmó verd, el Parc Natural del Túria”, va afirmar.

En aquesta reunió van participar, a més de l’Ajuntament de Manises i Riba-roja de Túria, representants de l’Administració Local, el Parc Natural del Túria, la Generalitat Valenciana, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i el Col·legi de Biòlegs de la Comunitat Valenciana, així com els alcaldes, regidors i tècnics d’altres municipis afectats com Vilamarxant, Pedralba, Paterna, Quart de Poblet i l’Eliana.

Durant la trobada es van exposar les necessitats urgents de cada municipi, especialment a les zones on les fortes crescudes de cabal del riu durant la DANA van provocar greus danys: destrucció d’infrahabitatges, arrossegament de materials, acumulació de llots i deixalles, així com afectacions a infraestructures com séquies, passarel·les, vials i passos.

Així mateix, es va acordar la prohibició del bany al riu Túria durant l’estiu per qüestions de seguretat, ja que les actuacions per netejar i reparar la zona encara no s’han completat. Els municipis preveuen celebrar una nova reunió en aproximadament dues setmanes per a finalitzar els detalls de les accions urgents que s’han d’executar.

Per la seva banda, el secretari d’Estat de Política Territorial, Arcadi España, va qualificar la trobada de “molt productiva” i va destacar la importància de seguir treballant de manera conjunta per accelerar el procés de neteja i reconstrucció del riu. “Com més aviat millor podrem parlar de recuperació, i això passarà quan els veïns i veïnes tornin a gaudir del seu parc natural”, va subratllar España.

Amb l’objectiu comú de restaurar el riu Túria i garantir la seguretat dels veïns, els municipis afectats continuaran treballant de manera coordinada per a recuperar aquest valuós espai natural i restaurar-lo al seu estat natural.