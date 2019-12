Els municipis valencians comptaran amb un pla per a previndre inundacions gràcies a la Diputació

Print This Post

La corporació ha sigut l’encarregada, per iniciativa pròpia, d’elaborar els plans d’actuació municipal de totes les localitats de menys de 5.000 habitants considerades de màxim risc

Albalat de la Ribera, Riola, Benicull de Xúquer, Fortaleny, Polinyá de Xúquer, Sollana, Benimuslem i Bonrepòs i Mirambell sabran, a partir d’ara, com procedir en estas situacions

La Diputació de València està a punt de completar l’elaboració dels huit primers plans d’actuació municipal que serviran a sengles municipis en la prevenció davant el risc d’inundacions. La col·laboració que la institució provincial ha prestat per iniciativa pròpia, s’ha cenyit a aquelles localitats de menys de 5.000 habitants que estan catalogades com de màxim risc de patir episodis de gota freda i inundacions.



En mancar tot ells de capacitat tècnica per a tirar avant estes plans, ha sigut la pròpia Diputació la que ha decidit enviar als seus tècnics per a, després d’una anàlisi exhaustiva sobre el terreny de la problemàtica específica que té cada població, redactar íntegrament els informes pertinents i explicar de manera detallada a cada ajuntament com s’ha d’actuar davant una emergència d’estas característiques.



La diputada d’Assistència a Municipis, Amparo Orts, ha destacat l’objectiu d’estes plans, “que consisteix en la protecció dels veïns, els béns i el medi ambient enfront de casos greus d’inundacions”, assegurant que “després dels episodis dels últims anys, la Diputació ha cregut convenient intervindre per iniciativa pròpia en aquelles localitats que realment el necessitaven”.



Municipis beneficiats



Els municipis que ja compten amb el seu pla d’actuació finalitzat són Albalat de la Ribera, Benicull de Xúquer, Fortaleny, Riola, Polinya de Xúquer i Bonrepòs i Mirambell. Els quatre últims estan pendents de la seua aprovació, tràmit que depén de la Generalitat. A ells cal afegir Sollana i Benimuslem, que es troben actualment en fase de redacció.



Albalat de la Ribera és una de les poblacions més exposades a patir fenòmens d’este tipus ja que, en trobar-se a la vora del riu Xúquer, s’ha de controlar en tot moment el nivell de l’aigua durant les pluges. Fins ara, cada vegada que tenia lloc un episodi de gota freda, s’actuava segons l’experiència acumulada a vegades anteriors. Amb el nou pla d’actuació, l’ajuntament ja sap exactament com procedir en estes casos.



L’alcalde d’Albalat, Felip Hernandis, assenyala que “es tracta d’un pla molt senzill, que es desenvolupa en 4 fases. Una vegada s’ha comprovat que el nivell del riu depassa un punt de referència, s’avisa a la Séquia Real del Xúquer, es col·loquen uns portones en diverses séquies, la policia local curta tots els camins i jo com a alcalde actiu el pla. Els veïns saben que el risc continuarà existint, però a partir d’ara sabrem controlar-lo millor”.



Està previst que al llarg del primer semestre de 2020 els huit municipis compten amb l’aprovació definitiva d’aquests plans i puguen així estar llestos per a l’època de major perill d’inundacions.