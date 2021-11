Els murals reivindicatius del festival AlqueriARTE ompliran d’art i color dues parets dels carrers del Pare Pompili i de Trafalgar

Connect on Linked in

El festival promou la convivència intercultural i dinamitza el barri de l’Alquerieta per mitjà de l’art

Artistes i col·lectius locals col·laboren en la millora dels espais amb representacions artístiques al carrer

L’Alqueria tornarà a omplir-se de color el dissabte dia 4 de desembre amb una nova edició d’AlqueriARTE. Esta iniciativa, impulsada pel Centre de Participació Ciutadana (CPC) de l’Alquerieta, adscrit a l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social de l’Ajuntament d’Alzira, en col·laboració amb Fundació local Cepaim, convida veïnes i veïns a participar en una jornada en la qual «s’utilitza l’art com a mitjà d’expressió que promou la convivència intercultural i el desenvolupament comunitari», expliquen des del Centre de Participació Ciutadana de l’Alquerieta. Al llarg del matí, el veïnat contribuirà a la realització de murals participatius en espais municipals i amb autorització prèvia, mitjançant el treball social i comunitari al barri alzireny de l’Alquerieta.

La sisena edició del programa AlqueriARTE, que té lloc este 2021, s’ha retardat a causa de la pandèmia per la COVID-19. L’acció està oberta a la participació de tota la ciutadania d’Alzira. Enguany, els grups que, de moment, s’han sumat a la iniciativa són els grups de reforç educatiu del Centre de Participació Ciutadana i la falla de l’Alquerieta, informen.

Es realitzaran murals a una paret municipal, situada a l’avinguda del Pare Pompili, al costat de l’església de la Sagrada Família, a continuació dels altres tres murals de les edicions anteriors; i també a una paret particular al carrer de Trafalgar, que és propietat de la falla l’Alquerieta. L’activitat tindrà lloc entre les 10 i les 13 hores i finalitzarà amb un esmorzar amb tots els grups participants, artistes i personal tècnic de les dues entitats organitzadores.

AlqueriARTE és un festival d’art urbà i comunitari que pretén dinamitzar el teixit social, millorar la seua realitat i crear ponts a través de l’art, que projecta una imatge positiva del barri. Per a això, es convida un artista a la realització d’un projecte mural juntament amb un col·lectiu local amb la premissa que tot el procés creatiu i de realització siga conjunt.

Els artistes Pablo Kiran i Raspallart coordinen les intervencions artístiques

Els artistes que enguany coordinaran les intervencions artístiques a AlqueriARTE són dos. Pablo Kiran és artista i integrador social, i combina les seues dues grans passions en tallers artístics i murals col·laboratius. Lluís Salvador, que treballa sota el pseudònim Raspallart, crea universos abstractes amb un denominador comú, la tècnica del raspall, una eina de treball creada per a netejar mitjançant el raspallat i que l’artista l’utilitza com a eina de creació artística. És, així mateix, director i comissari de ZEDRE – Art Mural i Cultura Urbana (https://www.facebook.com/zedrefestivaldartmural).

Cada any, durant el mes de juny, una sèrie d’artistes visiten el barri i es produïx esta experiència compartida, que culmina en una festa d’inauguració dels murals, a la qual es convida a participar a tota la població. La pandèmia de la COVID-19, no obstant, ha alterat el programa i els calendaris d’AlqueriARTE, un projecte que, en el transcurs de les passades edicions, s’ha consolidat en una ruta dels murals que, a través de la pàgina web del festival (www.alqueriarte.com), es pot seguir i visitar, amb tota la informació que la complementa. El festival compta amb un quadern didàctic, a punt per a utilitzar-se en qualsevol entorn d’aprenentatge i amb propostes d’activitats a diferents nivells, per a donar a conéixer el festival a l’alumnat de la ciutat i que està disponible al web del festival.