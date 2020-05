Els museus celebraran les activitats presencials del Dia Internacional dels Museus al novembre

Print This Post

Segons la recomanació del Consell Internacional dels Museus

L’Ajuntament de València farà coincidir les activitats presencials del Dia Internacional dels Museus amb la Nit dels Museus, tal como ha informat hui la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello. “Seguim la recomanació del Consell Internacional dels Museus, amb seu a París, que ha recomanat celebrar les activitats presencials previstes per al Dia dels Museus entre els dies 14 i 16 de novembre, coincidint amb la Nit Internacional dels Museus i del 74 aniversari de l’organització”, ha dit la regidora Tello.

I és que hui els museus de tot el món celebren el seu dia gran, la commemoració instaurada en 1977 per reafirmar la germanor entre la societat i el museu. “D’habitual este cap de setmana haguera estat ple d’actes en tots els centres, anticipant l’esdeveniment i traslladant la festa al carrer per convertir València en l’escenari on consagrar l’anual compromís amb la cultura”, ha explicat Tello.

“Amb tot, els museus de la ciutat de València continuaran la seua activitat en internet, un mitjà de comunicació habitual per a ells, en el qual, durant estos mesos de confinament, s’han volcat encara més si cap per tal de contribuir a fer més suportables els dies de tancament a què ens hem vist sotmesos amb la companyia de l’art, el patrimoni i la cultura”, ha recordat la regidora.

Però les activitats presencials amb ocasió del Dia Internacional dels Museus queden ajornades. La intenció de la Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals és traslladar les activitats del Dia Internacional dels Museus a la setmana del 14 de novembre, fent bona la proposta d’ICOM d’unir la festivitat amb la Nit dels Museus. El lema, “Museus per la igualtat: diversitat i inclusió” servirà d’al·licient per a celebrar el paper social del museu.