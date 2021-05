Els museus de la ciutat de València celebraran el 18 de maig el Dia Internacional dels Museus

Connect on Linked in

El próxim dimarts 18 de maig se celebrarà el Dia Internacional dels Museus, en esta ocasió amb el lema: “El futur dels museus: recuperar i reimaginar”. Com en els anys anteriors, els museus i sales d’exposició municipals dependents municipals participen en este esdeveniment amb activitats especialment programades per a aqueix dia i altres complementàries al llarg de tot el mes de maig.

Tal com ha explicat la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello “la cultura ha de ser reivindicada ara més que mai, per això l’Ajuntament posa a l’abast de tota la ciutadania el seus bastos recursos culturals perquè puguen estar accessibles i ser gaudits amb molta facilitat en el dia internacional dels museus”. Tello ha subratllat que totes les activitats es duran a terme “amb aforaments controlats i totes les mesures de seguretat estipulades”.

Els centres en els quals es desenvoluparan activitats seran els següents: Casa-Museu Blasco Ibáñez, Casa-Museu Benlliure, Casa-Museu Concha Piquer, Centre arqueològic de la Almoina, Museu de l’arròs, Museu de la Ciutat, Museu d’Història de València, Palacio de Cervelló i Refugi del carrer Serrans. “Els museus municipals de València s’engalanen per a este dia tan especial”, ha afirmat Tello.

El Dia Internacional dels Museus està impulsat pel Consell Internacional de Museus (ICOM) i té com a objectiu sensibilitzar al públic sobre el paper dels museus en el desenvolupament de la societat. Se celebra des de 1977 i des de llavors la popularitat de l’esdeveniment no ha deixat de créixer, aconseguint xifres rècord de participació. Així mateix, amb este esdeveniment es tracta de conscienciar sobre el fet que els museus són un important mitjà per a l’intercanvi cultural, l’enriquiment de les cultures, així com per al desenvolupament de la comprensió mútua, de la col·laboració i de la pau entre els pobles.

El lema triat per a enguany ha sigut “El futur dels museus: recuperar i reimaginar“, amb el qual el DIM 2021 convida als museus, als seus professionals i a les comunitats a crear, imaginar i compartir noves pràctiques de creació i nous models de gestió d’estes institucions culturals.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

La Casa-Museu Benlliure, la Casa-Museu Blasco Ibáñez, el Palau de Cervelló i el Museu de la Ciutat, han creat una original activitat denominada “El museu a les teues mans. Una experiència entre real i virtual”. En ella l’espectador recorrerà els diferents museus resolent l’enigma, amb el teu grup familiar, convivents o parella. L’activitat es durà a terme els diumenges del mes de maig d’11 a 14 hores, i és imprescindible portar dispositius mòbils i connexió a internet.

El Museu de la Ciutat ha preparat una activitat denominada “La caixa de la memòria”, un recorregut didàctic en el qual els/les visitants se submergiran en la realitat històrica de la Guerra Civil espanyola, mentre experimenten en grup el repte de col·laborar per a descobrir com obrir una “caixa misteriosa”. També ha preparat un taller infantil denominat “Tots som viatgers, tots som migrants”, per a xiquets de cinc a deu anys en què es compta la realitat dels migrants i refugiats d’una manera real i creativa. Esta activitat tindrà lloc els diumenges a les 11.30 hores.

El centre arqueològic de la Almoina, per part seua, ha preparat una activitat denominada “Els misteris arqueològics de la Almoina” que estarà oberta al públic els dissabtes i diumenges de maig, que consistix en una visita guiada a estes excavacions, on es descobriran troballes curioses i altres secrets del subsol de València.

Totes les activitats són gratuïtes, algunes d’elles d’assistència lliure mentre que per a unes altres serà necessària reserva prèvia, la qual cosa s’especificarà en la programació de cada museu. Es pot consultar tota la informació a través del següent enllaç: https://cultural.valencia.es/es/