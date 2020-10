Els museus municipals de València commemoren el 9 d’Octubre lluint tota la seua història

Connect on Linked in

Els centres culturals oferixen visites guiades i activitats gratuïtes fins el dia 11

El conjunt de museus de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de València celebren el dia de la Comunitat Valenciana amb una programació especial fins el diumenge 11. Així, el Museu Històric, el centre arqueològic de l’Almoina, el refugi antiaeri de l’Ajuntament, el Museu d’Història de València, la Casa Museu Blasco Ibáñez, el Museu de la Ciutat, el refugi de Serrans, la Casa Museu Benlliure, el Palau de Cervelló, el Museu de Ciències Naturals, la Casa Museu Concha Piquer i la Galeria del Tossal oferixen visites guiades i activitats familiars gratuïtes. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha recordat que cal reservar prèviament plaça per complir les mesures sanitàries.



“Entrem en una setmana molt rellevant per a la nostra ciutat, amb el 9 d’Octubre com a dia clau, amb la celebració de la festivitat autonòmica. Per això, els museus municipals obrin les seues portes amb tota una sèrie d’activitats gratuïtes”, ha dit l’edil, qui ha animat les valencianes i valencians a disfrutar de la cultura a través dels museus municipals. En el web cultural.valencia.es es detalla tota la programació i els telèfons de contacte de tots els centres per poder reservar plaça.



Programació per dies:



DIMECRES 7 D’OCTUBRE



Museu Històric (Especial Senyera – Ajuntament de València)

– Visita guiada a les 10 h., 11 h. i 12 h.



Casa Museu Benlliure

– Visita guiada a les 11 h.



Centre arqueològic l’Almoina

– Visita guiada a les 12 h., 13 h., 17h. i 18 h.



Refugi de l’Ajuntament

– Visita guiada a les 13 h.



DIJOUS 8 D’OCTUBRE



Centre arqueològic l’Almoina

– Visita guiada a les 12 h., 13 h., 17h. i 18 h.



Refugi de l’Ajuntament

– Visita guiada a les 11 h. i 12 h.



Palacio de Cervelló

– Visita guiada a les 11 h.



Refugi de Serrans

– Visita guiada a les 17.30 h. i 18.30 h.



DIVENDRES 9 D’OCTUBRE



Centre arqueològic l’Almoina

– Visita guiada a les 10 h., 11 h., 12h. i 13 h.



Museu d’Història de València

– Visita guiada a les 10.30 h. i 12.30 h.

– Activitat familiar a partir de 4 anys, contacontes “Tirant lo Blanc” 11.30 h.



Casa Museu Blasco Ibáñez

– Visita guiada a les 11 h.



Refugi de Serrans

– Visita guiada a les 13 h., 17.30 h. i 18.30 h.



DISSABTE 10 D’OCTUBRE



Centre arqueològic l’Almoina

– Visita guiada a les 10 h., 12 h., 16.30 h. i 17.30 h.

– Visita Guiada Familiar a les 11 h.



Casa Museu Concha Piquer

– Visita guiada a les 10.30 h.



Casa Museu Blasco Ibáñez

– Visita guiada a les 11 h. i 12 h.



Casa Museu Benlliure

– Visita guiada a les 11 h. i 12 h.

– Visita familiar “Enigmes en el museu, el cas Benlliure” a les 17.30 h.



Palau de Cervelló

– Visita guiada a les 11 h. i 12 h.



Galeria del Tossal

– Visita guiada a les 13.15 h.



Museu d’Història de València

– Visita guiada a les 10.30 h. i 13 h.

– Activitat familiar a partir de 4 anys, contacontes “Tirant lo Blanc” 11.30 h.

– Visita “De la conquesta a la festivitat” (especial història del 9 d’Octubre) 17 h.



Refugi de Serrans

– Visita guiada a les 11 h., 13 h., 17.30 h. i 18.30 h.

– Visita – taller a les 12 h.



Museu de la Ciutat

– Visita guiada a l’exposició temporal a les 12 h. i 13 h.



DIUMENGE 11 D’OCTUBRE



Centre arqueològic l’Almoina

– Visita guiada a les 11 h. i 12 h.



Casa Museu Blasco Ibáñez

– Visita guiada a les 11 h., 12 h. i 13 h.



Casa Museu Benlliure

– Visita guiada a les 11 h., 12 h. i 13 h.



Palau de Cervelló

– Visita guiada a les 11 h., 12 h. i 13 h.



Museu de la Ciutat

– Visita guiada a les 11 h., 12 h. i 13 h.



Galeria del Tossal

– Visita guiada a les 13.15 h.



Museu d’Història de València

– Visita guiada a les 11.30 h. i 13 h.



Refugi de Serrans

– Visita guiada a les 11 h. i 13 h.

– Visita – taller a les 12 h.



Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a les 11 h. i 12 h.